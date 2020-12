Sono 1.148 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.996 tamponi effettuati. 36 sono stati i decessi che portano il totale a 1.829. Con i nuovi casi diventano 39.555 gli attuali positivi, con una diminuzione di 691 casi.

Sul fronte dei ricoveri sono 1.573 le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere, 19 in meno rispetto a ieri: 1.374 pazienti in regime ordinario (-13) e 199 (-6) in terapia intensiva ma i nuovi ingressi delle ultime 24 ore sono 15 a fronte di 21 dimissioni. In isolamento domiciliare sono 37.982 persone. I guariti sono 1.803.

Il contagio mostra numeri e andamenti diversi fra le varie province dell’isola. In particolare la provincia che resta la più alta per nuovi positivi è ancora Catania con 440 casi seguita da Palermo con 214, Trapani 159, Messina 105, Enna 58, Caltanissetta 49,Agrigento 46, Ragusa 45, Siracusa 32 .

Intanto nel Palermitano c’è commozione per una triste vicenda familiare legata al virus. Se ne sono andati insieme. Il virus li ha uccisi ma non li ha separati. Una vita l’uno accanto all’altra Vincenzo e Agata nella loro Cinisi, comune in provincia di Palermo.

E’ stato lo stesso sindaco Giangiacomo Palazzolo a dare comunicazione della morte dei suoi due concittadini.

“Questo è uno di quei momenti in cui #comunicare è davvero difficile, ma purtroppo anche le brutte notizie vanno comunicate e lo farò sperando che possa arrivare ad ognuno di voi il mio stato d’animo a farvi riflettere di quanto bisogno ci sia del rispetto e della protezione reciproca. Questa notte Vincenzo ha raggiunto la moglie Agata, entrambi deceduti per il coronavirus. Due splendide persone, una bella coppia, una vita ancora davanti e un tremendo virus a fermare quanto di bello ancora li aspettava”.

Un duro colpo in una zona del palermitano dove ci sono stati e ci sono tanti positivi e diverse vittime a causa del Covid.

“Porgo con commozione il mio affetto e le mie sentite condoglianze ai familiari delle famiglie. Questo virus ci ha tolto anche la possibilità di dare l’ultimo saluto ai nostri cari, ai nostri amici, di stringerci attorno al loro dolore ,di partecipare ai funerali – ha aggiunto il sindaco – Sentiamoci vicini stasera unendoci in preghiera dalle nostre case, accendiamo una piccola #candela sui nostri #balconi in #ricordo di Vincenzo e Agata, di tutte le vittime di covid e di tutti coloro che con il loro lavoro e la loro dedizione rendono ancora possibile la vita!

Giunga da parte mia e dell’intera comunità di Cinisi un affettuoso abbraccio ai familiari. Insieme questa notte illuminiamo Cinisi con una #luce di #speranza”.