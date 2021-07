ma diminuiscono i ricoverati

Sono 115 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.481 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,8%. La Regione oggi scende al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime di oggi sono 5 e portano il totale dei morti resta 5.979. Il numero degli attuali positivi è di 3.725 con una diminuzione di 160 casi. I guariti sono 270.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 173, 4 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 19, uno in più rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Ragusa 31, Trapani 24, Catania 22, Caltanissetta 15, Palermo 10, Enna 5, Agrigento 4, Siracusa e Messina 2.

Dopo la variante delta arriva la kappa

Sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione, la proporzione di casi di infezione da virus SARS-CoV-2, ormai universalmente noto come Covid19, causati da varianti delta e kappa (la seconda faceva parte della famiglia della variate delta ed è ora stata distinta) è in aumento in Italia. Lo indica la bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

Zone rosse locali dovute a varianti

La maggior parte di questi casi è attribuibili a focolai circoscritti in varie parti del paese. I tecnici nel documento chiedono, visto l’aumento dei casi anche in paesi con alta copertura vaccinale, un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi e un’elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli.

In generale rischio contagio basso

Tutte le Regioni e le province autonome, però, sono a rischio basso e nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 3% (la soglia critica è il 30% dunque la situazione pienamente sotto controllo) con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 362 (22/06/2021) a 240 (29/06/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente e si attesta al 3% (soglia critica 40%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 2.289 (22/06/2021) a 1.676 (29/06/2021).