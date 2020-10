Intanto polemiche sullo screening di massa nelle isole minori

Sono 233 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.901 gli attuali positivi e passano a 411 i ricoverati in ospedale con un incremento di 2 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 35 si trovano in terapia intensiva, due in più rispetto a 24 ore prima, mentre restano 376 i ricoveri in regime ordinario; 3.490 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7.151. Anche oggi si registrano quattro nuove vittime del covid: il totale sale a 333. I guariti sono solo 24.

Sul fronte della ripartizione provinciale in testa c’è sempre Palermo con 85 nuovi positivi seguita da Catania con 77, 22 sono a Messina, 15 a Ragusa, 12 ad Agrigento, 11 a Siracusa 7 a Trapani e 4 a Caltanissetta.

Intanto poche ore fa la casa di riposo “Villa Luisa” a Marineo (Pa), dove nelle scorse settimane si era registrato un focolaio, è stata chiusa.

Tutti i pazienti positivi sono stati trasferiti in una struttura protetta a Borgetto mentre gli operatori positivi e con sintomi sono stati posti in isolamento obbligatorio nelle proprie case.

A ufficializzare la decisione è stato il sindaco Franco Ribaudo. “Avevamo chiesto da giorni di intervenire all’Asp territoriale, quando la situazione si era aggravata perché anche gli operatori risultati positivi accusavano sintomi e non riuscivano ad assicurare il servizio – ha spiegato – . Abbiamo chiesto di sostituire gli operatori con personale qualificato oppure di trasferire tutti i pazienti in altra struttura. L’Asp non avendo trovato personale ha disposto la chiusura e il trasferimento dei degenti”.

Una delle ospiti della struttura, come conferma il sindaco, è deceduta all’ospedale Cervello dove era stata ricoverata nei giorni scorsi per l’aggravarsi delle condizioni.

Sono saliti invece a quattro i pazienti positivi nel reparto di Oncoematologia dell’ospedale Villa Sofia – Cervello”. Per tale motivo è in corso il trasferimento di tali pazienti presso le pertinenti unità operative Covid.

Si sta cercando di comprendere come i quattro sono risultati positivi visto che i tamponi inizialmente erano negativi. Intanto all’ospedale Cervello i posti in rianimazione sono stati portati da 8 a 12.

Intanto l’Asp ha disposto l’apertura di settanta posti letto per pazienti Covid positivi fragili e non autosufficienti. Nella scelta strategica che punta ad anticipare ogni possibile criticità, l’Asp di Palermo attiverà da questa sera due nuove strutture a bassa intensità di cure.

“È di queste ore la notizia che un vigile del Corpo di Polizia Municipale di Ragusa risulta positivo al covid. L’agente ha qualche linea di febbre, è in isolamento e a lui va la nostra vicinanza” fa sapere, invece, il sindaco di ragusa Cassì che prosegue: “È ovviamente scattato il protocollo di sicurezza: tutti i vigili saranno sottoposti a tampone entro oggi, sanificato il comando e i mezzi, posti in isolamento le persone a più stretto contatto, allertata la Prefettura e disposto che volontari della Protezioni Civile collaborino a regolare il traffico all’uscita delle scuole. Niente panico, ma grande attenzione”.