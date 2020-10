Era originario di Vittoria

Un anziano di 71 anni, positivo al Covid19, è morto all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa dove si trovava ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Il decesso del paziente, originario di Vittoria, è avvenuto nella giornata di ieri nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita.

Sale a 106 il numero delle persone in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. Ieri, si è scoperto del contagio di un autista di uno scuolabus di Comiso, per cui il sindaco di Comiso ha disposto la chiusura di alcuni uffici comunali e la sospensione del servizio di scuolabus ma solo per due linee I locali, come si affretta a dire il primo cittadino che ha emesso un’ordinanza, saranno sottoposti a sanificazione. “Dal primo ottobre 2020, dal 2 al 3 ottobre tutti i locali adibiti ad uffici della Pubblica Istruzione, protocollo, ufficio sport e biblioteca, del comune di Comiso saranno chiusi per la sanificazione degli stessi e degli scuolabus. Inoltre, nelle stesse giornate, sarà sospeso anche il servizio scuolabus delle linee “B” e “C”.

E poi c’è il caso dei 5 studenti di una scuola di Vittoria risultati positivi al Covid19. Appartengono a due classi diverse mentre in un’altra sarebbe rimasta contagiata solo un insegnante. L’Asp di Ragusa ha avviato gli accertamenti per ricostruire la rete del contagio, frattanto sono stati disposti i tamponi allo scopo di accertare se vi sono altri positivi. Gli studenti che hanno contratto il virus sono stati messi in quarantena, sotto osservazione ci sono i familiari.

Nel Siracusano, l’Asp ha chiuso il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Lentini dopo la positività di 5 persone, tra medici ed infermieri. ” Il personale risultato positivo – dice l’Asp di Siracusa – è stato posto in isolamento domiciliare, sotto il controllo dei medici del territorio. Gli ambienti interessati sono stati tutti sottoposti a sanificazione ed è in corso il tracciamento dei contatti. A titolo cautelativo è stata temporaneamente sospesa l’attività in elezione mentre l’attività in urgenza continua ad essere garantita nel pieno rispetto della sicurezza sia degli utenti che del personale dipendente”.