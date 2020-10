Sono 156 i contagi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.936 gli attuali positivi e salgono a 327 i ricoverati in ospedale. In crescita, fra questi utlimi, anche i ricoverati in terapia intensiva che sono, oggi 20 (uno in più in più rispetto a ieri e sei in più rispetto a 5 giorni fa) e 307 in regime di ricovero ordinario; 2.609 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.637.

Anche oggi si registra una nuova vittima che porta il totale a 312. La vittima è stata registrata a Palermo, si tratta di un uomo di 72 anni. I guariti nelle ultime ore, però, sono 85.

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 88 i nuovi positivi a Palermo, 20 ciascuno nelle province di Catania e Ragusa, 10 sono a Messina, 6 a Trapani, 5 ad Agrigento come 5 anche a Siracusa e 2 a Caltanissetta

Intanto cresce la paura a Villafrati dove sono 65 i nuovi positivi al Covid19, trentadue in più rispetto al precedente bollettino del sindaco Franco Agnello, anche lui positivo. La cittadina, memore ancora del periodo di lockdown quando l’area divenne zona rossa, teme di tornare in una situazione analoga.

Sono momenti di preoccupazione nel centro in provincia di Palermo, ex zona rossa durante i mesi del lockdown. Ora il numero dei positivi si avvicina a quello di sei mesi fa dopo una festa con 150 invitati da cui sarebbe partito il nuovo focolaio.

La situazione non è delle migliori nemmeno in tutti gli altri paesi della provincia. A Marineo ci sono tre positivi nella casa per anziani Villa Luisa ma i contagiati potrebbero essere di più in attesa dei tamponi. Al momento due novantenni e un infermiere sono positivi asintomatici e anche gli altri ospiti sono in buone condizioni. “I risultati dei tamponi sono arrivati ieri – ha spiegato il sindaco Franco Ribaudo -: il 22 settembre abbiamo denunciato il caso sospetto; il 25 gli uomini dell’Asp hanno fatto i test e solo due giorni fa sono stati processati in laboratorio. Per precauzione avevamo chiuso alle visite e gli operatori sono rimasti a Villa Luisa”.A San Giuseppe Jato registrato solo un nuovo contagio ieri.

E nel pomeriggio si apprende anche di una docente dell’istituto comprensivo Casa del Fanciullo nel plesso in via Fogazzaro a Partinico risultata positiva al Covid19.

Il dirigente scolastico Carmelo Belfiore lo ha comunicato all’Asp di Partinico che inizierà il tracciamento degli alunni e dei docenti che sono stati a contatto con l’insegnante.