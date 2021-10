Sono 285 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 15.697 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende di poco al 1,8% ieri era al 1,9%. L’isola scende al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto con 449 c’è la Lombardia al secondo il Veneto con 416 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 12.372 con una diminuzione di 996 casi. I guariti sono 1.275 mentre si registrano altre 6 vittime che portano il totale dei decessi a 6.868.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 438 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 49, lo stesso numero rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 23 casi, Catania 46, Messina 33, Siracusa 63, Ragusa 23, Trapani 34, Caltanissetta 19, Agrigento 10, Enna 34.

Francofonte resta zona arancione, proroga fino al 13 ottobre

Il Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, continua a essere l’unica “zona arancione” in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha appena firmato un’ordinanza che conferma la proroga di una settimana, fino a mercoledì 13 ottobre compreso, delle misure di contenimento antiCovid nel Comune, così come richiesto dal Dasoe.

32 farmacie nel Messinese somministreranno vaccini

Da oggi il vaccino anti Covid19 sarà somministrato anche in 32 farmacie di Messina e provincia. In particolare, nei seguenti comuni: a Capo d’Orlando nelle farmacie Collica, Pizzino e San Martino, a Fiumedinisi farmacia Pietropaolo, a Francavilla farmacia Bombara, a Furci siculo farmacia Schultze, a Gaggi farmacia Bombara, a Giardini Naxos farmacia Cagnone, a Itala farmacia Itala, a Messina le farmacie Brancato, Nuova Farmacia, Madonna della Salute, Juvara, Crimi, Del Viale, Fiandaca, Verso, Trischitta, a Milazzo farmacia Castelli, a Pace del Mela farmacia Tambato, a Rodì Milici farmacia Rivetti, a San Filippo del Mela farmacia Crisafulli, a San Pier Niceto farmacia De Lorenzo, a Sant’Alessio siculo farmacia Scarfone, a Saponara farmacia Bisbano, a Taormina farmacia British Pharmacy, a Terme Vigliatore farmacia Delle Terme, a Torregrotta farmacia Palazzolo e Cipriano, a Tortorici farmacia Adornetto, a Valdina farmacia Valdina, a Venetico Marina farmacia Del Tirreno, a Villafranca Tirrena farmacia Picciolo.

Anche in alcuni comuni che rischiano zona rossa

“Questo ulteriore servizio – commenta il commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna- organizzato grazie a Federfarma Messina, permetterà di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale. Tra l’altro, molte di queste farmacie, si trovano nei comuni che hanno ancora percentuali di vaccinazioni molto basse, lontane dala soglia del 75 percento e rischiano la zona rossa qualora non raggiungano la percentuale minima entro il 15 Ottobre. Auspichiamo che questa ulteriore possibilità di vaccinarsi anche nelle farmacie riesca a convincere gli indecisi”.

Sono 9 i Comuni del Siracusano dove non è stata raggiunta la soglia del 75% delle vaccinazioni per quanto concerne le prime dosi. Sono Canicattini Bagni (71,14%) Carlentini (72,86%), Ferla (70,63%), Floridia (71,93%), Francofonte (67,76%), Lentini (70,86%), Melilli (73,8%), Noto (71,85%), Solarino (70,11%).

La media in provincia è sopra la soglia

La virtuosità delle popolazioni degli altri 12 Comuni del Siracusano ha, però, consentito alla provincia di raggiungere la soglia del 75%: dai dati, nella disponibilità dell’azienda sanitaria, si è toccata la percentuale del 75,87%. Le punte più alte si sono registrate a Palazzolo (85%), Buscemi (82,69%) e Pachino (81,67%) mentre Siracusa è quasi al limite con 76,99%.

Dati più bassi sul ciclo completo

Per quanto concerne il ciclo completo, si sono registrati nel Siracusano dati di vaccinazione più bassi. La media in provincia è del 68,8% mentre i Comuni che sono sopra il 75% sono gli stessi tre che sulla prima dose sono sopra l’80%: Palazzolo, Buscemi e Pachino.