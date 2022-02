Sono 3.339 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 32.473 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.358. Il tasso di positività scende al 10,2% ieri era al 10,9%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 230.745 con un incremento di 906 casi. I guariti sono 3.680 mentre le vittime sono 5 e portano il totale dei decessi a 9.429.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.121 ricoverati, con 2 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 73, con quattro casi in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.395. casi, Catania 723, Messina 824, Siracusa 363, Trapani 346, Ragusa 285, Caltanissetta 191, Agrigento 297, Enna 167.

Covid, calo mortalità in tutta Italia

I dati della mortalità in Italia per il periodo al periodo 1-15 febbraio segnalano valori superiori all’atteso sia al nord (+4%) che al centro-sud (+15%), in particolare a Torino, Genova, Rimini, Ancona, Terni, Roma, Latina, Napoli, Taranto, Palermo, Catania e Siracusa.

Ma il rapporto settimanale di sorveglianza SISMG al 15 febbraio evidenzia una mortalità in calo sia la nord che al centro-sud rispetto alla settimana precedente. Un confronto tra ondate di COVID-19 evidenzia che nell’ondata in corso, l’impatto è minore rispetto alle precedenti. Nella quarta l’eccesso di mortalità è del 13% rispetto al 30% nelle prime 2 ondate.

L’andamento della mortalità giornaliera e settimanale per le 48 città incluse nel sistema di sorveglianza SISMG evidenzia nell’ultima settimana una mortalità in calo o in linea con la settimana precedente in tutte le città.  La mortalità mostra in gran parte delle città valori in calo rispetto alla settimana precedente in linea con l’atteso ad eccezione di alcune classi di età dove si registra ancora un eccesso: a Torino tutte le classi ad eccezione della classe 75-84 anni; Genova nella classe 75-84 anni; a Roma nella classe 75-84 e 85+ anni, a Napoli nella classe 0-64 anni; a Palermo nella classe 65-74 anni.

Covid: Agenas, intensive stabili a 8%, reparti in calo a 17%

Scende al 17%, di un punto percentuale, l’occupazione dei reparti di area non critica da parte dei pazienti Covid negli ospedali italiani, secondo il monitoraggio giornalieri di Agenas a ieri sera. Stabile invece la situazione delle intensive all’8%. In tutto sono 4 le regioni (Lombardia, Molise, Piemonte e Veneto) e le due province autonome di Bolzano e Trento a registrare entrambi i valori sotto la soglia critica del 10% per le intensive e del 15 per i reparti.

Vaccini: 18.800 dosi Novavax a Catania

Arrivata nella provincia etnea la fornitura del vaccino Novavax. Le 18.800 dosi già in distribuzione a tutti i centri vaccinali. Il Novavax sarà dato anche ai medici di medicina generale che ne faranno richiesta. Ne da’ notizia l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid a Catania.

Da domani le prime somministrazioni. Il vaccino è composto da “frammenti proteici” del virus. Si basa su una tecnologia completamente diversa sia da quella dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) sia da quella dei vaccini a vettore virale (Astrazeneca e Johnson&Johnson). Da questi, però, si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia che, come hanno dimostrato gli studi, raggiunge il 90% dopo due somministrazioni.