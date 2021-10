Sono 375 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 9.752 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 291. L’incidenza sale al 3,8% ieri era al 2,4%. L’isola è al quinto posto per contagi giornalieri, al primo posto c’è la Campania con 467 casi, al secondo il Lazio 459 casi e al terzo posto il Veneto con 398 casi, al quarto la Lombardia con 393 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 6.668 con una aumento di 127 casi. I guariti sono 241 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.986.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 309 ricoverati, 1 ricoverati in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 42 lo stesso numero rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 41 casi, Catania 191, Messina 35, Siracusa 71, Ragusa 4, Trapani 8, Caltanissetta 11, Agrigento 11, Enna, 3.

Variante Delta plus in Sicilia

Gli ultimi tamponi sui casi sospetti a Palermo ci fanno tirare un sospiro di sollievo. Non è la temuta variante Delta Plus, non è una variante del Covid più aggressiva. Si tratta della notissima e diffusissima variante Delta.

Questo è quanto emerge dalle analisi di qualche giorno fa del CRQ (Centro Regionale di Qualità) coordinato dalla professoressa Francesca Di Gaudio. La forza dei sintomi di qualche ricovero aveva fatto sospettare la presenza di una mutazione più insidiosa. Al momento non risulta, la sorveglianza resta vigile e si continua a sequenziare con ritmi altissimi su tutto il territorio e con un incessante sistema di lavoro.

Stop drive in e vaccini per il maltempo

Sia i drive in per i tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile per questo pomeriggio potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’Hub vaccinale. Non è necessario fare una nuova prenotazione.

“Lo stop – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – si è reso necessario per tutelare sia gli utenti che gli operatori. Ci scusiamo per il disagio, ma è una sospensione momentanea. Gli altri Hub vaccinali il pomeriggio sono chiusi, ma potrebbero restare chiusi anche nella giornata di domani. Seguiremo le indicazioni che vengono date dalla Protezione civile regionale”.