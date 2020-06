dati riferiti alle ultime 72 ore

Torna dopo due giorni di silenzio il report sul contagio da Covid19 in Sicilia. Con la diminuzione del contagio e con l’avvio di una sorta di Fase 3 la Regione ha scelto di sospendere la comunicazione dei dati nei giorni di sabato e domenica. Di fatto festivi e pre festivi fin dall’inizio sono giornate con un numero minore di tamponi effettuati e con dati meno significativi rispetto a quelli di settimana.

Nell’attesa dei dati ufficiali, però, i temi non sono mancati. Si va dai tre contagi di ritorno nel Trapanese e in particolare a Marsala dove i positivi sono tutti giovani di rientro dal Nord Italia, all’allarme che si registra a Catania negli stabilimenti di produzione della Coca Cola dove sono stati registrati tre positivi ma asintomatici. Lì la scoperta è stata fatta non grazie a i tamponi ma agli screening sierologici voluti dall’azienda che si è attrezzata per gestire quest fase.

Passato il week-end, comunque, tornano i dati e sono rilevanti e attesi perché riportano quanto accaduto non più nelle ultime 24 ore ma in 72 ore dall’ultimo report e dunque come tali vanno trattati: dati relativi a tre giorni

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 165.693 (+5.054 rispetto a venerdì 5 giugno), su 140.109 persone: di queste sono risultate positive 3.452 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 853 (-19), 2.321 sono guarite (+21) e 278 decedute (+2).



Degli attuali 853 positivi, 47 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva (+1) – mentre 806 (-6) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 13 (2, 152, 11); Catania, 398 (16, 576, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 123 (16, 383, 59); Palermo, 254 (13, 289, 37); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 17 (0, 120, 5).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà mercoledì, dunque non domani. Cambia la frequenza che diventa di tre volte la settimana

Il tema focale, comunque, resta quello della ripartenza graduale, con attenzione, ma ripartenza. L’esigenza prioritaria è quella economica in questa situazione epidemiologica abbastanza gestibile. E forse anche in questa ottica il rallentamento dell’afflluenza dei dati da parte delle istituzioni è una scelta abbastanza precisa