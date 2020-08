Covid19 Sicilia, 46 nuovi casi, 13 sono rientri da Malta

Manlio Viola

15/08/2020

Sono 46 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Lo rivela il quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. In particolare la Sicilia denuncia che 13 di questi 46 casi fanno riferimento al cluster maltese, Si tratta, insomma, di persone rientrate dopo essere state a Malta ed essersi contagiate in quell’isola Sul fronte della distribuzione territoriale sono 13 i nuovi casi nel Siracusano, 9 nel Palermitano e di questi 8 sono a carini tutti di rientro da Malta; 6 sono a Caltanissetta (anche qui 2 sono di rientro da Malta e tre operatori di un centro per donne in difficoltà), 5 nel Catanese, 5 nell’Agrigentino, 4 nel Ragusano, 2 nell’Ennese e uno nel Trapanese e uno nel Messinese. Il numero delle persone ricoverate, resta stabile, la buona notizia è la dimissione di un paziente dalla terapia intensiva che passa in ricovero ordinario. Sono dunque 52 le persone che necessitano di ospedalizzazione ma 47 sono i ricoveri in regime ordinario e scendono da 5 a 6 quelli in terapia intensiva. Nessuna variazione sul fronte dei decessi che restano 284 dall’inizio dell’epidemia nell’isola. Complessivamente sono 677 gli attuali positivi in Sicilia e 625 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. 3727 i casi in Sicilia dall’inizio dell’epidemia e 2766 i guariti senza variaziponi rispetto a ieri Sul fronte dei tamponi sono 2030 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore ed ha superato quota 307mila e 900 il totale dei tamponi nell’intero periodo. Rilevante un’altra nota a margine dei dati comunicati oggi,. riguarda la regione Emilia Romagna che ha effettuato il riconteggio come altre regioni hanno fatto prima. Eclatante il risyultato relativo all’azienda sanitaria di Parma che ha dovuto inserire ben 154 decessi avvenuti fra marzo e maggio e mai conteggiati che dunque fanno schizzare il numero delle vittime odierne ma non si tratta di nuovi decessi. un altro tema dim polemica sulla gestione di questi dati che in passato ha coinvolto anche la Regione siciliana dopo la pokemica sulla campania con riconteggi siciliani, però, meno eclatanti e con correzioni comunque non riguardanti mai vittime

