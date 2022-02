Sono 5286 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 33.074 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.766. Il tasso di positività sale al 15,9% ieri era al 15,1%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 251.275 con un decremento di 2.175 casi. I guariti sono 7.632 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.185.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.343 ricoverati, con 58 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 104, sei in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.258 casi, Catania 1.327, Messina 559, Siracusa 761, Trapani 335, Ragusa 389, Caltanissetta 323, Agrigento 424, Enna 117.

Covid: in 7 giorni -32% casi, ma crollo tamponi del 27,8%

Dal 9 al 15 febbraio i nuovi casi di Covid-19 registrano, per la terza settimana consecutiva, una netta flessione: sono stati circa 440 mila, ovvero -32,3% rispetto alla settimana precedente. “Un crollo imputabile sia al netto calo dei tamponi”, pari a -27,8% nello stesso arco di tempo, “sia alla ridotta circolazione virale che rimane ancora elevata, come documenta la stabilità del tasso di positività dei tamponi”. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che invita a “ridisegnare ora le strategie per ridurre l’impatto di nuove ondate dopo l’estate”. A calare del 19,6% sono stati anche i casi attualmente positivi.

Iniziano a calare anche decessi, -16% in 7 giorni

Continua a diminuire la pressione dei pazienti Covid sulle strutture sanitarie. Dal 9 al 15 febbraio si è registrato un calo del 14,9% dei pazienti ricoverati in area medica e un calo del 18,7% dei ricoveri in terapia intensiva. Ma a diminuire, a livello settimanale sono finalmente anche i decessi: sono stati 2.172 negli ultimi 7 giorni (di cui 184 riferiti a periodi precedenti) -16,2% rispetto alla settimana precedente. Questi i dati del nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Gimbe, 5,1mln senza 1 dose e 2 mln guariti vaccinabil

Sono 5,1 milioni le persone, vaccinabili subito, senza nemmeno una dose e 2 milioni di guariti che lo saranno nei prossimi 6 mesi. Lo rileva il monitoraggio settimanale indipendete della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 9-15 Febbraio. Sul fronte dei nuovi vaccinati contro il Covid, rileva Gimbe, “non fa presa la stretta sui lavoratori over 50, a -43,8% negli ultimi 7 giorni”. Giù anche le vaccinazioni in fascia 5-11 anni (-41,7%). L’85,3% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e l’82,4% ha completato il ciclo vaccinale. Il tasso di copertura delle terze dosi all’85,7% con nette differenze regionali.