Sono 5.594 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 35.259 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.286. Il tasso di positività scende di pochissimo al 15,8% ieri era al 15,9%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 250.096 con un decremento di 1.179 casi. I guariti sono 6.845 mentre le vittime sono 32 e portano il totale dei decessi a 9.217.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.297ricoverati, con 46 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 97, sette in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.292 casi, Catania 1.079, Messina 861, Siracusa 763, Trapani 463, Ragusa 386, Caltanissetta 295, Agrigento 424, Enna 135.

Calano ancora l’incidenza a 672 e l’Rt a 0,77

Ancora in diminuzione l’incidenza dei casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rt in Italia. L’incidenza settimanale a livello nazionale scende a 672 ogni 100.000 abitanti (11/02/2022 -17/02/2021) contro 962 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (04/02/2022 -10/02/2021), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 26 gennaio 2022 – 8 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77 (range 0,72 – 0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era paro a 0,89 e al di sotto della soglia epidemica. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Iss, casi Covid rilevati con tracciamento in leggero calo

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (17% contro il 18% della scorsa settimana). È in diminuzione anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (31% vs 33%), mentre aumenta la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (52% vs 48%). Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.