Sono 545 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 32.398 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 559. Il tasso di positività oggi è 1,7% in diminuzione rispetto a ieri che era al 3,8%.

L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 2362 casi, al secondo la Lombardia con 2.223, al terzo il Lazio con 1.253 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 1.088 casi, al quinto il Piemonte con 972 casi e al sesto la Campania con 886 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 12.545 con un aumento di 337 casi. I guariti sono 200 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.205.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 351 ricoverati, con 14 ricoverati in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 43, uno in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 96 casi, Catania 215, Messina 12, Siracusa 28, Ragusa 53, Trapani 58, Caltanissetta 32, Agrigento 33, Enna, 18.

Incidenza sopra 125 casi per 100mila studenti

Sale il contagio a scuola e torna la Didattica a distanza anche a fronte di un solo caso in classe mentre si sospendono i programmi di test a campione negli istituti scolastici

Incidenza settimanale ancora in crescita del numero di nuovi casi di infezione da Covid1q, in età scolare, pari a 125 per 100.000 abitanti nel periodo 19-25 novembre, “valore ben lontano da quello ottimale per il tracciamento e il contenimento ovvero di 50 per 100.000.

Sospeso il programma di test a campione

Per effetto dell’incidenza troppo alta stop ai test a scuola. E’ quanto dispone la circolare firmata dal dg Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, e dal Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell’Istruzione, Jacopo Greco, che stabilisce la Dad anche con un solo contagio.

Torna la Dad a fronte di un singolo caso

La circolare aggiorna le indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Covid19 in ambito scolastico e fa seguito alla Circolare a firma congiunta tra ministero della Salute e ministero dell’Istruzione del 3 novembre scorso. Di fatto si torna indietro sulla gestione dei casi e si dispone la dad obbligatoria per la classe nella quale si sia registrato anche un solo caso

‘Ultimamente – si legge nella circolare – si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da Covid19, anche in età scolare.

Presidi autorizzati a disporre quarantena e Dad

“Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella

propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente – si legge nel documento – a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare ‘contatti stretti’ a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena. Rimane valida l’opportunità per i Dipartimenti di Prevenzione di scegliere la strategia di controllo per la tutela della salute pubblica per ogni singola indagine di focolaio epidemico in ambito scolastico.

Vaccini ai bambini

Intanto per questa settimana è atteso il via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per le somministrazioni dei vaccini anti Covid19 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dopodiché sarà (forse) ufficializzata la data di giovedì 23 dicembre. Lo ha annunciato Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Domani il responso dell’Agenzia italiana del farmaco

Domani, mercoledì 1 dicembre, si riunirà la Commissione tecnico scientifica dell’AIFA per avviare l’esame per l’approvazione nel nostro Paese del vaccino anti Covid19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dopo il parere, l’Agenzia del Farmaco formalizzerà l’autorizzazione, che comprenderà anche le modalità raccomandate di utilizzo. Nei giorni scorsi l’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco, ha già raccomandato l’approvazione del vaccino di Pfizer per la fasci 5 – 11 anni.