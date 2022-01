Sono 6.141 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 41.715 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.369. Il tasso di positività scende al 14,7% al ieri era al 15,9%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 242.444 con un aumento di 5.037 casi. I guariti sono 1.160 mentre le vittime sono 27 e portano il totale dei decessi a 8.498.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.610 ricoverati, con 10 casi in meno a ieri; in terapia intensiva sono 140, quattro casi in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.375 casi, Catania 1.378, Messina 1.010, Siracusa 611, Trapani 384, Ragusa 686, Caltanissetta 329, Agrigento 326, Enna, 125.

Occupazione terapie intensive

Scende l’occupazione delle terapie intensive dei malati Covid in 11 Regioni e il valore meglio nazionale passa al 16% con la riduzione di un punto percentuale. Stabili invece i reparti non critici fermi al 30% secondo i dati Agenas aggiornati a ieri.

In miglioramento nelle intensive c’è Abruzzo (-2% ora al 20% di occupazione), Basilicata (-2% ora al 6%), Campania (-1% ora 11%), Emilia Romagna (-1 16%), Liguria (-1%, 17%), Bolzano (-1% 11%), Trento (-1% 27%), Piemonte (-2% 19%), Puglia (-1% ora 12%). Toscana -1%, ora 19% e Veneto -1% ora 16%). Salgono Calabria (+1 16%),Fvg (+2% 24%), Marche (+2, 24%) Valle d’Aosta (+3% 21%) e Umbria (+2% 9%).

Curva epidemica nelle città siciliane

E’ molto eterogeneo l’andamento della curva dell’epidemia di Covid-19 nelle province italiane: la maggioranza ha superato il picco, alcune devono ancora raggiungerlo e, fra quelle che lo hanno superato, alcune sono in fase di stasi, in altre la discesa è debole o sta frenando e in altre ancora, si osserva un aumento. Ecco di seguito la situazione della curva epidemica nelle province in diminuzione e stasi: Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Siracusa, Trapani poi discesa frenata: Agrigento, discesa e poi aumento: Messina, Ragusa

Incidenza province

Ecco di seguito i valori dell’incidenza nelle province negli ultimi sette giorni Ragusa (1.671), Siracusa (1.341), Caltanissetta (1.302), Messina (956), Catania (923), Palermo (823), Agrigento (704), Trapani (681), Enna (532).