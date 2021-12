Sono 608 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 13.905 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.212. Il tasso di positività scende al 4,4% ieri era al 4,5%.

L’isola è al nono posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 2.576 casi, al secondo posto l’Emilia Romagna con 2.369 casi, al terzo posto il Veneto con 2.304, al quarto il Lazio con 1.638 casi, al quinto il Piemonte con 1.581 casi, al sesto posto la Campania con 1.308 casi, al settimo posto la Toscana con 955 casi, all’ottavo la Liguria con 610 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 21.068 con un aumento di 281 casi. I guariti sono 321 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.355.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 591 ricoverati, con 16 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 63, 2 casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 223 casi, Catania 249, Messina 18, Siracusa 0, Ragusa 0, Trapani 5, Caltanissetta 72, Agrigento 41, Enna, 0.

Feste già blindate in regioni simili alla Sicilia

Il Covid19 minaccia il Natale e tutte le feste anche in Italia. mentre altri Paesi decidono di chiudere tutto in occasione delle festività in una sorta di lockdown festivo, l’Italia ancora non ha deciso se e quanto rafforzare le misure anti contagio. La decisione arriverà nel Consiglio dei Ministri convocato per giovedì 23 dicembre, anti vigilia di Natale.

Feste blindate, in Campania persino vietate. E si tratta di una regione simile alla Sicilia per clima anche se non per contagi e con un presidente abituato a passi in avanti rispetto alle regole nazionali come avvenuto anche nella nostra isola.

Nuove limitazioni

Con l’avvicinarsi del Natale l’Italia si avvia a nuove limitazioni. All’orizzonte il Paese vede il rischio della zona arancione e con l’avanzata di Omicron già da gennaio si ipotizzano nuovi scenari sull’utilizzo del certificato verde. “Il Green pass ha la validità che sappiamo, ma tra un mese potrebbe essere ripensato. Se la Omicron buca il vaccino significa che è completamente un altro virus. Adesso questo Green pass ha un senso ma con un’altra variante completamente diversa le cose possono cambiare”, riflette Guido Rasi, consulente scientifico del Commissario straordinario per l’emergenza Covid.

Cabina di regia e CdM il 23 dicembre

Già la prossima settimana, dopo la cabina di regia e il Consiglio dei Ministri previsti il 23 dicembre, potrebbe arrivare dal Governo il via libera alle nuove misure annunciate: dai tamponi per tutti coloro che partecipano ad eventi pubblici – dunque anche laddove dovesse essere possibile organizzare veglioni – alle mascherine all’aperto fino all’accorciamento della durata del certificato verde. Con la concreta possibilità che passi l’ipotesi di estendere l’obbligo del lasciapassare rinforzato, e dunque del vaccino, anche ad altri ambienti lavorativi, come già avviene per sanitari, forze dell’ordine e insegnanti.

Feste vietate

La Campania va oltre, vietando con un’ordinanza feste scolastiche, di laurea e compleanno in locali al chiuso. “Sull’uso delle mascherine servono controlli seri mentre finora essi sono stati inadeguati”, sottolinea il governatore De Luca. E Zingaretti anticipa le mosse dell’Esecutivo apprestandosi a firmare un’ordinanza che impone nel Lazio l’obbligo di mascherina all’aperto dal 23 dicembre nonostante la regione resti in zona bianca, almeno fino a Natale. C’è anche chi, come l’associazione degli anestesisti, invoca provvedimenti più duri, come quelli adottati in Austria, chiedendo “misure di contenimento sociale più drastiche per frenare la circolazione del virus, ad esempio il lockdown stringente per i non vaccinati”, visto che “abbiamo poco tempo per agire con misure più restrittive e prevenire un aumento di casi e ricoveri. Al contrario, c’è stato un allentamento dei comportamenti prudenti, anche per l’avvicinarsi delle feste”.

Mascherine all’aperto in Sicilia già in vigore

In Sicilia l’obbligo di mascherine all’aperto in presenza di più persone è già in vigore dallo scorso 18 novembre per ordinanza regionale ma la sua applicazione è stata occasionale e i controlli quasi inesistenti dopo la prima settimana.

L’ordinanza prevede l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati, come accadrà per lo shopping natalizio. L’obbligo è valido per tutti gli over 12: si è dispensati, come precisato dall’ordinanza, solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.

L’ordinanza prevede anche l’obbligo del tampone nei porti e aeroporti siciliani, pure per i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente, infatti, il controllo è previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.