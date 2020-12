Il bollettino del 17 dicembre

Sono 878 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.237 tamponi eseguiti. I decessi sono 22, che portano il totale a 2.131.

Con i nuovi casi sono a 33.843 gli attuali positivi, con un decremento di 22 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.245 siciliani, 28 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1071 dei quali in regime ordinario, 20 in meno rispetto a ieri; 174 in terapia intensiva 8 in meno sempre rispetto a ieri nonostante 7 nuovi ingressi a fronte di 15 dimissioni.

I guariti sono 878. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 278, Messina 190, Palermo 180, Ragusa 61, Siracusa 55, Trapani 50, Enna 34, Caltanissetta 16, Agrigento 14.

E intanto sedici persone sono risultate positive al Covid nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta: dieci pazienti, un medico, quattro infermieri e un Oss. I primi 3 pazienti erano stati trasferiti tre giorni fa nella divisione di Malattie Infettive.

Appena l’altro ieri era stato certificato un altro focolaio ospedaliero Covid19 nel reparto di Geriatria dell’ospedale Ingrassia. Qui sono stati accertati 11 casi tra infermieri, operatori e medici e 6 pazienti. Ma oggi 8 sono stati riscontrati altri otto casi e si è decisa la sospensione dei ricoveri in Geriatria Cardiologia, Chirurgia ed Ortopedia dell’ospedale.

Secondo i medici del nosocomio di corso Calatafimi è molto difficile gestire un ospedale misto. I degenti positivi sono già stati trasferiti in strutture ospedaliere e residenziali dedicate alla cura ed assistenza dei pazienti affetti dal Coronavirus.

Gli 11 operatori sono, invece, in isolamento domiciliare. Tutti i positivi sono stati individuati a seguito dei tamponi molecolari effettuati ogni 48 ore dopo che nella giornata di sabato scorso erano stati accertati, sempre nel reparto di geriatria, 7 pazienti positivi.

Sono, finora, complessivamente 24 i positivi riscontrati nella struttura: 11 operatori e 13 pazienti. Il reparto, già più volte sanificato, continua a funzionare per gli altri degenti risultati negativi al tampone. Gli operatori attualmente in servizio indossano i DPI abitualmente utilizzati negli Ospedali Covid.

Infine code a Messina per che sbarca proveniente dal continente per effettuare il tampone necessario in base 14 all’ordinanza del Presidente della Regione in vigore da lunedì 14 dicembre