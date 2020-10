La richiesta

“La prossima seduta della Commissione alla Salute all’Ars venga divulgata in streaming. Oggi è più che mai diritto del cittadino e dovere della politica rendere partecipe la cittadinanza rispetto ai temi che condizionano il loro quotidiano”. Lo sottolineano i deputati regionali Carmelo Pullara e Marianna Caronia che hanno chiesto la trasmissione in diretta streaming della seduta della VI Commissione che audirà i componenti del Comitato tecnico scientifico regionale che fornisce indicazioni al Governo regionale per le scelte legate al contrasto del Covid-19.

“Il ruolo della Commissione Parlamentare – dichiarano i due deputati – è fondamentale perché i cittadini abbiano risposte ai tanti dubbi sulle scelte adottare a più livelli in materia di gestione della crisi sanitaria, in particolare su questa drammatica seconda fase. Oggi più che mai è dovere della politica rendere partecipe il cittadino rispetto ai temi che condizionano anche in modo pesante la vita quotidiana. Siamo certi che non vi siano difficoltà tecniche, né altri motivi di impedimento, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall’assessore alla stampa”.

Proprio nei giorni scorsi tra alcuni esponenti della Commissione e l’assessore Ruggero Razza era intercorso un duro e botta risposta. L’oggetto del contendere la mancata partecipazione dei membri del comitato tecnico scientifico ai Lavori della Commissione.

I deputati, con una nota, hanno chiesto spiegazioni “dopo che stamattina alcuni componenti del Cts, convocati in VI commissione dell’Assemblea regionale siciliana, hanno affermato di non poter partecipare su espressa richiesta dell’assessorato per la salute”. “Siamo di fronte ad un fatto grave ed inquietante – avevano sottolineato Pullara e Caronia – intanto perché viene da chiedersi quali siano i segreti che il Parlamento e quindi i cittadini non devono conoscere e poi perché un assessore non può ‘costringere informalmente’ dei cittadini, per quanto componenti di un Comitato da lui nominato, a violare apertamente il regolamento dell’Assemblea regionale siciliana”. “Quanto avvenuto stamattina in VI commissione – concludono Caronia e Pullara – è inaudito nella storia parlamentare e getta un’ombra sul comportamento e sulle scelte del governo e dell’assessorato”.