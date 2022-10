Sono 1.169 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.604 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.257. Il tasso di positività è al 12,2%, in diminuzione rispetto al 13,6% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 18.092 con un aumento di 675 casi. I nuovi guariti sono 491, tre le vittime, che portano il totale a 12.214.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 254, quattro in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 16, uno in meno di ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 311 casi, Catania 231, Messina 206, Siracusa 107, Trapani 125, Ragusa 58, Caltanissetta 44, Agrigento 54, Enna 33.

Il Covid in Italia

In calo la curva epidemica in Italia. Sono 30.239 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 38.969 di ieri e i 34.444 di domenica scorsa scorso. I tamponi processati sono 175.985 (ieri 215.672) con un tasso di positività che dal 18,1 scende al 17,2%.

I decessi di oggi sono 32 (ieri 73), per un totale da inizio pandemia di 177.988. Stabili le terapie intensive (252 come ieri) con 23 ingressi del giorno; i ricoveri sono 123 in più (ieri +52), per un totale di 6.715. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In Italia Omicron 5 al 93%

In Italia il 4 ottobre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 largamente predominante e un piccolo aumento della BA.2 rispetto al report precedente (2,3% vs. 1,1%). Sono questi i risultati dell’indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province Autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni/PPAA in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato all’indagine 20 Regioni/PPAA, e complessivamente 100 laboratori regionali e il Laboratorio di Sanità Militare, per un totale di 1557 campioni. Queste le prevalenze stimate BA.1 0,1% (range: 0% -2,3%) BA.2 2,3% (range: 0% -6,3%) BA 4 4,3% (range: 0% -25,0%) BA 5 93,0% (range: 75,0% – 100,0%) Altro 0,3% (range 0%-1,9%). – fonte ufficio stampa Iss –