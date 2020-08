I dati

Sono 45 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Dati che destano non poca preoccupazione solo cinque regioni hanno fatto registrare numeri peggiori: oltre alla Lombardia e all’Emilia Romagna, sono il Lazio (75), il Veneto (59) e la Campania (56).

Di questi 10 migranti a Palermo. Il numero più altro si registra a Catania con 23 nuovi casi, la maggior parte per contact tracing mentre alcuni sono stati trovati positivi al coronavirus nel corso di controlli legati ad attività ospedaliera. Sette nuovi positivi a Ragusa, 2 a Messina e uno ad Agrigento, Siracusa e Trapani. I tamponi eseguiti sono stati 2859. C’è un guarito e un ricoverato in più che porta i ricoveri a 61.

Tra i nuovi positivi al coronavirus nel Ragusano, c’e’ anche un calciatore diciassettenne del Marina di Ragusa, militante nel campionato di serie D. Il ragazzo ha preso parte alla preparazione atletica lunedì scorso e qualche ora dopo ha avuto l’esito del tampone fatto in mattinata. I dirigenti del Marina di Ragusa, dopo un consulto con i vertici dell’Asp, hanno deciso di sospendere ogni attività agonistica per tutti i tesserati che sono stati a contatto con il giocatore. L’intera rosa, pertanto, compreso lo staff tecnico, rimarra’ in isolamento; lo rimarranno anche i calciatori che provengono da altre città e che nei giorni scorsi sono arrivati nel capoluogo ibleo per l’inizio della stagione agonistica.

Stamattina era stato l’assessore Razza a parlare sui numeri del contagio nell’Isola, annunciando azioni legali contro chi aveva diffuso notizie di una situazione fuori controlli per la diffusione di Covid19.

“IlMeteo.it sta diffondendo una notizia FALSA”. Ha scritto sul suo profilo facebook è l’assessore regionale per la Salute dopo che un sito di previsioni meteo che da qualche tempo ha iniziato a scrivere anche di altro ha diffuso un articolo nel quale si titola su una situazione epidemiologica siciliana ormai fuori controllo. “Tanti giovani in terapia intensiva – scrive il sito – NON È VERO – replica a caratteri maiuscolo l’assessore regionale.

Le reazioni nei commenti al post dell’esponente del governo Musumeci sono tutte indignate e dello stesso tenore. Si va dall’ “incredibile” al “a qualcuno non va giù che in Sicilia ci siano i turisti” ma c’è anche chi non si sbilanci a sostiene che per fare chiarezza bisognerebbe prima sapere quanti posti abbiamo a disposizione in terapia intensiva.

Ma tranne qualche raro caso l’indignazione rispetto al titolo è diffusa. Inevitabile l’ironia sulla previsioni del tempo ma non mancano neanche gli attacchi ai giornalisti di questo o quel giornale, testata, sito di informazione.