Sono 1.086 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.766 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.293. Il tasso di positività è al 11,1%, in leggera diminuzione rispetto al 11,3% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al decimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 23.388, in aumento di 781 casi. I nuovi guariti sono 304, una la vittima e il numero totale dei decessi sale a 12.201.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 173, quattro in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 11, due in meno rispetto a ieri

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 245 casi, Catania 298, Messina 193, Siracusa 119, Trapani 63, Ragusa 50, Caltanissetta 31, Agrigento 54, Enna 33.

Il Covid in Italia

Sono 34.479, in diminuzione rispetto a ieri, i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 37.522), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 38, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Il tasso di positività è al 18,8% (ieri era al 18,9%). I tamponi molecolari e antigenici sono 183.059, rispetto ai 198.119 di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.467.278 , come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 136 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 141), ovvero 5 in meno di ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 16. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.101 (ieri erano 3.849), ovvero 252 in più. Gli attualmente positivi sono 441.944. Dimessi e guariti sono 21.848.242, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.092.

Covid in Italia, primi segnali di ripresa, in aumento curva dei contagi ed Rt

Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid: 325 ogni 100.000 abitanti a fronte di 215 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo 7 settembre-20 settembre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,00, in aumento rispetto alla settimana precedente e pari al valore soglia.

Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all’1,4%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 6,0% contro il 5,3%.

Regioni ad alto rischio

Cinque Regioni/PA, tutte per la presenza di molteplici allerte di resilienza, sono classificate a rischio alto, le restanti 16 a rischio moderato. Quattordici Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Cinque Regioni riportano molteplici allerte di resilienza. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (11% vs 11%). In leggero aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (54% vs 53%), mentre diminuisce leggermente la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35% vs 36%).