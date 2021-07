ma diminuiscono i ricoverati

Sono 144 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.127 tamponi processati, con una incidenza che risale poco sopra l’1%. La Regione oggi torna in testa nella classifica dei nuovi contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono 4 e portano il totale dei morti resta a 5.985. Il numero degli attuali positivi è di 3.478 con una diminuzione di 100 casi perché i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono 240.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 155, 2 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive, invece, salgono anche oggi e adesso sono 18.

La situazione nelle singole province

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con 46 casi, seguita da Catania con 22 casi, Trapani 21, Agrigento 16, Palermo 13 casi, poi Ragusa e Messina 9, Siracusa 6, Enna 2.

Ancora tante persone non vaccinate

Nonostante l’open day vaccinale rilanciato in Sicilia il risultato però non sembra essere stato soddisfacente. Sono stati, in tutta l’Isola, circa 20mila gli over 60 che si sono vaccinati dall’1 al 4 luglio. Un dato ancora troppo basso.

Nella fascia over 80 si è superato l’80 per cento dei vaccinati, ma per la fascia d’età 60-79 anni, si è fermi al 75 per cento. Come se non bastasse, in Sicilia sono quasi 300mila gli over 60 che non si sono presentati all’appuntamento con la seconda dose e il 25 per cento di persone tra i 60 e i 79 anni non ha ancora fatto nessuna iniezione.

L’iniziativa “VaccinTour”

Obiettivo del governo regionale è dare una accelerazione alla campagna vaccinale. E così i medici della struttura commissariale di Palermo, andranno in camper a vaccinare nei paesi, soprattutto i più piccoli o distanti dagli hub, in occasione dell’iniziativa “Vaccini tour”. Si parte oggi da Trappeto, in provincia di Palermo. Dalle 10 alle 18, dai 12 anni in su, chi vorrà potrà vaccinarsi.

Simona Autunnali, che coordina le Usca del Palermitano, spiega ancora a Repubblica Palermo, come funziona. Qualche settimana fa è stato inviato un invito a tutti i sindaci del Palermitano, il Comune di Trappeto è stato il primo a rispondere.

“I sindaci – dice – fanno una prima stima dei non vaccinati e lanciano un appello attraverso le pagine social o telefonando essi stessi alle persone. Raccolgono le adesioni e ci forniscono il numero di vaccini che si prevede di fare. A Trappeto ad esempio il primo cittadino ha previsto un centinaio di vaccini ma noi ne porteremo molti di più”.

Raggiungere i non vaccinati nel più breve tempo possibile

Tante le persone restie che non si sono vaccinate, molte quelle che nutrono dubbi sull’efficacia dei sieri.

Ma vedere dei giovani medici che vaccinano induce a sottoporsi alla somministrazione.

Spiega ancora Autunnali: “Il punto di vaccinazione ufficiale sarà dentro l’auditorium della scuola Danilo Dolci, mentre il camper, fuori, speriamo incentivi l’affluenza. Ma andiamo anche a casa. Siamo in contatto con i medici di famiglia dei paesi, loro hanno fatto una lista dei pazienti ancora non vaccinati. Due squadre si staccheranno dal camper mobile e andranno a domicilio. Il bello dei paesi è questo: è tutto vicino e le case le raggiungi facilmente. Se, poi, al di là della lista ufficiale, vedendoci lì, viene la figlia o la nipote del nonnino di turno e ci dice che non è ancora stato vaccinato, noi andiamo. Solo così possiamo intercettare chi ancora sfugge”.

Prossime tappe

I medici delle Usca saranno domani ad Altofonte, dopodomani a Roccapalumba. Si recheranno anche a San Giuseppe Jato e Alimena. Ripartono anche le vaccinazioni nei quartieri di Palermo, domani somministrazione delle secondi dosi a Brancaccio.