Non si ferma il lavoro dell'Asp di Palermo

Si proseguue con Gratteri, Castronovo di Sicilia, Piana degli Albanesi, Montemaggiore Belsito e Borgetto

L’8 luglio saranno raggiunte le località balneari di Cinisi e Terrasini

Nel weekend, 8 e 9 luglio, a Lampedusa ci sarà una nuova sessione di vaccinazioni

Continua il lavoro dell’Asp Palermo sul fronte vaccinazioni anti-covid. Sono state complessivamente 2.723 le dosi somministrate nel fine settimana nell’ambito del progetto sulle vaccinazioni di prossimità nei comuni di Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Gangi e Monreale.

Particolarmente intenso il programma, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, a Monreale dove, all’interno della chiesa di San Gaetano, medici, infermieri e personale amministrativo, hanno lavorato per tre giorni somministrando, rispettivamente 580 dosi di vaccino anticovid venerdì, 718 sabato e 709 nella giornata di ieri, mentre sono state 302 le vaccinazioni effettuate sabato a Castellana Sicula (anche per i cittadini di Polizzi Generosa) e 414 ieri a Gangi.

Raggiunti finora 56 comuni della provincia

Il programma, che ha consentito finora all’Asp di Palermo di raggiungere 56 comuni della provincia, prosegue a Gratteri e Castronovo di Sicilia, il 6 luglio ed il 7 luglio a Piana degli Albanesi, giovedì 8 a Montemaggiore Belsito e Venerdì 9 a Borgetto.

La vaccinazione di prossimità è stata possibile nella provincia di Palermo grazie alla sinergia con medici di Medicina Generale e Continuità assistenziale, e medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione Eos, fortemente voluta dal ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del comando operativo di Vertice Interforze.

Nelle spiagge della provincia

Per andare incontro ai cittadini nelle località turistico-balneari, l’Asp di Palermo raggiungerà con la propria equipe mobile anche i cittadini nelle spiagge della provincia. La prima tappa è in programma giovedì 8 luglio. A bordo di un camper ed all’interno di 3 gazebo, gli operatori dell’azienda sanitaria del capoluogo saranno dalle 10 alle 17 nell’area antistante la spiaggia di Magaggiari a Cinisi, mentre dalle 18 alle 24 in piazza Falcone e Borsellino a Terrasini. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le locali amministrazioni comunali, è rivolta a tutti i cittadini di età pari a superiore a 12 anni. Il siero somministrato sarà Pfizer.

L’8 e 9 luglio a Lampedusa altra sessione vaccinazioni

Il prossimo fine settimana (venerdì 8 e sabato 9 luglio) è prevista un’altra sessione di vaccinazioni anticovid anche a Lampedusa, dove sono oltre 4.000 le persone che hanno, finora, ricevuto la doppia dose di siero. La somministrazione avverrà nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale.