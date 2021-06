la decisione dell'asp di siracusa

Cambiano gli orari all’Hub di Siracusa

Una decisione presa dall’Asp per il gran caldo

Appello del sindaco di Francofonte per le vaccinazioni

Nel Comune del Siracusano sono bassi i numeri sui vaccini

Preoccupano e non poco le temperature infernali che da non danno tregua alla Sicilia. Le previsioni indicano che il caldo non allenterà la morsa, per cui l’Asp di Siracusa ha deciso di rivedere gli orari relativi agli ingressi all’Hub di via Nino Bixio dove si somministrano i vaccini.

I nuovi orari

“Considerate le alte temperature di questi giorni, il centro vaccinale hub di Siracusa da giovedì 1 luglio a domenica 4 luglio rimarrà aperto al pubblico nelle fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 20” fanno sapere dalla direzione dell’Asp.

“Il Centro opererà comunque garantendo -spiegano dall’Asp – tutte le prenotazioni della giornata e fino ad esaurimento della presenza di pubblico in sala anche per soddisfare l’adesione dei cittadini all’open day promosso dall’Assessorato regionale della Salute dedicato agli over 60 e fragili che potranno sottoporsi al vaccino anticovid Pfizer o Moderna senza prenotazione”.

Fino al 31 agosto

Gli utenti prenotati per le seconde dosi saranno informati con sms del posticipo dell’appuntamento nelle ore comprese tra le 16 e le 20 di ciascuna giornata di riferimento. L’Asp di Siracusa ha in corso di valutazione la possibilità di mantenere lo stesso orario di apertura nel periodo dal 5 luglio al 31 agosto.

Appello del sindaco di Francofonte

Il sindaco di Francofonte, Comune a nord del Siracusano, fa sapere che da domani fino e fino a domenica 4 luglio, anche a Francofonte, come in tutti i centri di vaccinazione della Sicilia, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione. Un appello perché il numero di vaccinati in questo centro è ancora basso.

“Il sindaco confida nella volontà dei cittadini di vaccinarsi, in quanto i vaccini sono un mezzo fondamentale per contrastare la diffusione del Covid. Ancora il numero dei vaccinati a Francofonte è basso e queste giornate rappresentano una grande opportunità per chiunque abbia intenzione di vaccinarsi” spiegano dal Comune di Francofonte.