la testimonianza di un utente

Disagi all’Hub di Siracusa per i vaccini

Le persone prenotate costrette ad andarsene per mancanza di dosi

La somministrazione solo per i richiami, secondo quanto sostenuto dai testimoni

“Ci hanno detto che non c’erano le dosi, per cui siamo stati costretti ad andarcene”. E’ la testimonianza, a BlogSicilia, di un utente che questa mattina si è recato all’Hub di Siracusa, in via Nino Bixio, per la prima somministrazione del vaccino.

“Ero prenotato”

“Avevo la prenotazione – racconta il testimone a BlogSicilia – per l’inoculazione della prima dose di Pfizer ma ho perso, così come le altre persone, una giornata di lavoro, in quanto, per l’occasione, ho preso un giorno di ferie, che, naturalmente, nessuno mi rimborserà. Hanno detto che sarebbero stati somministrati solo i richiami, mi auguro che mantengano l’impegno di chiamarci non appena arriveranno le dosi”. Ed in effetti, il messaggio dell’Asp è arrivato con un sms: “appuntamento spostato al 28 maggio alle 9” ci informa l’utente.

Il precedente

Nelle settimane scorse, era già accaduto che fossero finiti i vaccini, anche in quel caso in mattinata ma nelle ore successive gli stessi utenti rispediti a casa furono contattati dal personale dell’Hub per sottoporsi all’inoculazione delle dosi.

Caos a Portopalo

Nella giornata di sabato, si sono presentati in tanti all’Hub di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, inaugurato nei giorni scorsi. Gli utenti, sotto il sole cocente, sono rimasti ammassati con un evidente rischio di diffusione del contagio perché, come va ripetendo da oltre un anno la comunità scientifica, sono gli assembramenti i principali veicoli del Covid19. Non sono mancate le proteste degli utenti che si aspettavano una maggiore organizzazione.

La Regione: “Immunità di gregge”

Entro l’estate saranno vaccinati il 70% dei siciliani e così facendo ad ottobre no si ripiomberà nell’incubo. E’ la convinzione del governo della Regione che accelera sui vaccini. Raggiunto il target adesso viene quotidianamente superato di almeno 2000 vaccini al giorno”Da qualche giorno la Sicilia ha superato la media nazionale in termini di somministrazioni del vaccino anti Covid19, adesso aspettiamo una gran quantità di dosi per continuare in estate l’opera di immunizzazione e mettere al sicuro almeno il 70% della popolazione ed avere la immunità di gregge” conferma il presidente Musumeci