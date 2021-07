In 97 prenotati, altri potranno presentarsi spontaneamente

Prima tappa questa mattina alla scuola media di via Fiume a Trappeto, nel palermitano, del #VacciniTour, organizzato dalla struttura commissariale covid-19 guidata da Renato Costa per aumentare gli sforzi per raggiungere e immunizzare il più alto numero di persone possibile anche in provincia. Una possibile ulteriore risposta alle polemiche sulla riorganizzazione e sulla chiusura degli hub periferici.

Sin dalla mattinata tante le adesioni

Positiva la risposta che ha offerto Trappeto. In 97 si sono presentati già questa mattina dopo aver fatto la prenotazione. La struttura resterò attiva sino alle ore 18 di oggi anche a chi non ha prenotato e vorrà presentarsi spontaneamente. Ovviamente si potrà fare dai 12 anni in su, e i minorenni dovranno essere accompagnati da un tutore. Diversi i ragazzi di 13, 14 e 15 anni che questa mattina si sono messi in fila. “Un’occasione davvero importante per la nostra comunità, – afferma il sindaco di Trappeto, Santo Cosentino – i nostri cittadini hanno la possibilità di vaccinarsi a Trappeto, evitando spostamenti e attese. Per i cittadini in difficoltà motorie il vaccino potrà essere effettuato direttamente a domicilio. Invito tutti i cittadini che ancora non si sono vaccinati ad aderire all’iniziativa. Vaccinarsi è un atto di responsabilità ed è importante per la propria salute e quella degli altri”.

Le prossime tappe del #VacciniTour

Domani, mercoledì 7 luglio, il VacciniTour si sposterà ad Altofonte, giovedì a Roccapalumba. Ad essere impegnate le squadre Usca dei medici vaccinatori, in servizio alla struttura commissariale. Le stesse che, finora, oltre a prendersi cura dei pazienti Covid lavorando dall’hub della Fiera del Mediterraneo, hanno eseguito circa 1.600 somministrazioni nell’ambito della campagna “Accanto agli ultimi” e 8.000 vaccinazioni domiciliari. Sommate alle 401 mila inoculazioni eseguite da febbraio a luglio nel solo hub della Fiera del Mediterraneo, rappresentano il 10,5% del totale delle somministrazioni di vaccino in Sicilia, pari a 3.901.000.

Da qualche giorno attivi anche due info point

Da qualche giorno, inoltre, sono attivi i due info point della struttura commissariale in via Ruggero Settimo (angolo via Magliocco) e a Mondello, per dare informazioni ma anche per prenotare il vaccino all’hub della Fiera del Mediterraneo.