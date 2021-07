Serviranno anche a prenotare la vaccinazione

Sorgono due punti informativi sul Covid19 a Palermo. Uno in via Ruggiero Settimo (angolo via generale Magliocco), l’altro a Mondello, che offrono dettagli di carattere sanitario ed un servizio di prenotazione del vaccino. Gli infopoint sono stati istituiti su iniziativa dell’amministrazione comunale e dell’ufficio del commissario straordinario per l’emergenza pandemica.

Gli orari

Nel centro città il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 20. A Mondello, fino a domenica il servizio sarà attivo dalle 9 alle 20. Da lunedì 5 luglio, ogni giorno, sarà possibile prenotarsi dalle 9 alle 24.

L’iniziativa si aggiunge alla campagna di screening, per individuare eventuali contagi, effettuata tramite il camper, messo a disposizione dalla protezione Civile, che staziona al porto di Palermo.

Orlando “Fare di tutto per aumentare vaccinazioni”

Per il sindaco, Leoluca Orlando, “si tratta di un’iniziativa importante che avvicina il cittadino alla vaccinazione, mettendo a disposizione un nuovo servizio nei luoghi più frequentati durante l’estate. Dobbiamo fare di tutto per incrementare, il più possibile, il numero delle vaccinazioni. Perché il vaccino è fondamentale per uscire definitivamente dal tunnel della pandemia”.

Così il contagio odierno nell’isola

Sono 115 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.481 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,8%. La Regione oggi scende al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime di oggi sono 5 e portano il totale dei morti resta 5.979. Il numero degli attuali positivi è di 3.725 con una diminuzione di 160 casi. I guariti sono 270.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 173, 4 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 19, uno in più rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Ragusa 31, Trapani 24, Catania 22, Caltanissetta 15, Palermo 10, Enna 5, Agrigento 4, Siracusa e Messina 2.

Dopo la variante delta arriva la kappa

Sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione, la proporzione di casi di infezione da virus SARS-CoV-2, ormai universalmente noto come Covid19, causati da varianti delta e kappa (la seconda faceva parte della famiglia della variate delta ed è ora stata distinta) è in aumento in Italia. Lo indica la bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.