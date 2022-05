I dati della protezione civile diffusi dall’ufficio statistica del Comune di Palermo

Scende lievemente il numero di casi settimanali di nuovi positivi al Covid19. E contestualmente migliora la situazione ospedaliera con meno ricoveri nei reparti ordinari e di terapia intensiva. Invariati i nuovi ingressi in terapia intensiva. Diminuisce il numero delle persone decedute. L’ufficio Statistica del Comune di Palermo comunica i dati diffusi domenica 8 maggio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile.

Cala il numero dei nuovi positivi in Sicilia

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 22.883, il 16,7% in meno rispetto alla settimana precedente. È diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 17,4% al 16,5%.

Il numero degli attuali positivi è diminuito del 2,7%, passando da 116.344 a 113.164, 3.180 in meno rispetto alla settimana precedente.

Meno persone in isolamento domiciliare

Le persone in isolamento domiciliare sono 112.410, 3.086 in meno rispetto alla settimana precedente.

Ricoveri ordinari ed in terapia intensiva

I ricoverati sono 754, di cui 40 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 94 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 6 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 17 nuovi ingressi in terapia intensiva (come la settimana precedente).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

I guariti

Il numero dei guariti (1.014.796) è cresciuto di 26.074 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’89,1% (88,6% domenica scorsa).

I deceduti

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 98 (15 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.697, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari allo 0,9% (1,0% la settimana scorsa).

La situazione rispetto al 2021

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 5.568 a 22.883 (+311,0%), i ricoverati da 1.110 a 754 (-32,1%), i ricoverati in terapia intensiva da 136 a 40 (-70,6%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 29 a 17 (-41,4%), i decessi da 137 a 98 (-28,5%).