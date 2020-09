I positivi ad un matrimonio con 250 invitati

Otto uomini e donne positivi al covid19 a Corleone e scoppia la paura contagio. Tutti sembra si siano positivizzati partecipando ad un matrimonio lo scorso 12 settembre con 250 invitati. Un matrimonio che rischia di divebntare un problema davvero serio visto che gli invitati venivano da Corlleone e dai Paesi vicini, principalmente Marineo e Bisacquino ma c’è anche chi vive o lavora a Palermo e dunque può aver diffuso il contagio e le operazioni di contact tracing si annunciano lunghe e complesse

Tra questi preoccupa in particolare una infermiera del reparto di geriatria dell’Ingrassia che ieri è stata ricoverata al Civico con febbre alta e sintomi influenzali acuti. I tamponi sono stati fatti anche a tutti i suoi colleghi e ai malati con i quali può essere entrata in contatto inconsapevole di essere contagiata. e ci si interroga sulle linee guida che non impongono la quarantena al personale sanitario in attesa del tampoone. Norme emanate in piena emergenza che lasciano perplessità

Tra gli invitati, poi, ci sono stati 30 giovani alunni che frequentano le scuole, oltre che di Corleone, anche di Marineo e Bisacquino.

“Abbiamo deciso di chiudere le scuole – dice allarmato il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi – La situazione è molto seria e da tenere sotto osservazione. Organizzeremo riunioni con le forze dell’ordine e l’Asp di Palermo. Si stanno tracciando tutti gli invitati che hanno preso parte alla cerimonia e al banchetto. In attesa degli esami ho disposto la chiusura anche dei bar e dei pub alle 21 e della villa comunale”.

Alcune insegnanti che vivono a Corleone insegnano lavorano, però, a Marineo e Bisacquino. Da qui la decisione di chiudere le scuole anche nei due comuni limitrofi.

Ieri a Palermo era toccata la chiusura all’asilo Melograno, il terzo a chiudere i battenti a causa di un allarme contagio in appena una decina di giorni dall’apertura delle scuola.