E’ stata una giornata difficile questo 2 giugno. La festa della repubblica sul fronte del contagio covid19 ha segnato un allarme e una preoccupazione fortunatamente rientrati quando le notizie sono state più chiare.

La Sicilia si è svegliata con una giovane vittima che sembra fosse stata uccisa dal virus dopo esserne guarita. Una vicenda che ha destato allarme. ma la preoccupazione è rientrata quando tutte le strutture sanitarie coinvolte, ben tre, hanno chiarito che la tragedia non è riconducibile al covid19.

La vicenda nasce all’Oasi di Troina. la vittima è una giovane di 29 anni trasferita prima all’Umberto I di Enna, poi al Garibaldi di catania dove è deceduta. Ad allarmare il fatto che la ragazza fosse stata contagiata da Covid19 a marzo ma fosse stata dichiarata guarita. Invece, il decesso, pur restando una tragedia, è da ricondurre ad alcune gravi patologie precedenti al covid19.

Si tratta, infatti, di una disabile grave i cui organi alla fine hanno ceduto. ma sono ben tre i tamponi effettuati e tutti sono negativi compreso quello post mortem.

Alla luce di ciò si può guardare i dati con lo stesso occhio di sempre. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 153.417 (+2.231 rispetto a ieri), su 130.886 persone: di queste sono risultate positive 3.447 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 962 (-5), 2.210 sono guarite (+8) e 275 decedute (+1).

Degli attuali 962 positivi, 69 pazienti (-4) sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva (-1) – mentre 893 (-1) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 18 (5, 147, 11);

Catania, 436 (22, 536, 100);

Enna, 18 (1, 378, 29);

Messina, 134 (22, 374, 57);

Palermo, 281 (17, 263, 36);

Ragusa, 16 (0, 74, 7);

Siracusa, 12 (2, 210, 29);

Trapani, 15 (0, 120, 5).

L’attenzione adesso è puntata sulla giornata di domani quando sarà presentato dalla Regione siciliana il protocollo sanitario che varrò per tutta l’estate. Non ci saranno limitazioni ai viaggi ed ai turisti solo una app facoltativa che servirà a seguire attraverso le unità mediche turistiche coloro i quali riterranno di voler essere assistiti. Una tutela per il turista, un modo per accompagnarlo e non un tracciamento dei suoi spostamenti