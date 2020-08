Scende ancora, per il terzo giorno consecutivo, il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Nel report odierno sono solo 3 i casi riscontrati. Lo si apprende attraverso il tradizionale bollettino del ministero della Salute.

I nuovi contagi nell’Isola, confermano fonti dell’assessorato regionale per la salute, sono 2 a Catania e uno a Siracusa. I casi catanesi riguardano un tampone che ha permesso di scoprire un caso asintomatico durante le operazioni di triage pre ricovero e un caso che fa riferimento sempre al così detto cluster dell’hinterland ritenuto non preoccupante dagli operatori del sistema sanitario. L’unico caso di Siracusa, invece, era atteso in questo report, sarebbe il terzo caso di Augusta denunciato dal sindaco. I primi due erano stati riportati nei report dei due giorni precedenti

In bilico restano le notizie che arrivano da Scicli nel Ragusano dove il sindaco parla di una donna contagiata che versa in gravi condizioni ma di questo caso non sembra esserci traccia nel report odierno. Forse se ne saprà di più domani

Sono risultati negativi, invece, i due casi che hanno destato allarme al porto di Palermo e all’aeroporto di Catania. Il primo era un passeggero che dopo essere stato respinto all’imbarco dal personale della Grandi Navi Veloci per la febbre alta è stato ricoverato ma è risultato negativo al tampone. Il secondo caso, quello di Catania fa riferimento a una hostess Ryanair con febbre e mal di testa anche lei ricoverata per accertamenti e risultata negativa prima al test sierilogico e poi al tampone.

Resta invariata la situazione dei ricoveri, sono sempre 39 i pazienti in ospedale e sono solo 3 quelli ricoverati in terapia intensiva mentre 36 sono in ricovero ordinario senza alcuna variazione rispetto a ieri e nemmeno rispetto a due giorni fa.

Sono ad oggi 249 le persone in isolamento domiciliare che crescono dunque di tre unità ovvero dei nuovi positivi comunicati oggi: 288 gli attuali positivi al Covid19 nell’isola. Sono 3.308 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia, insomma i casi totali; fermo, fortunatamente ormai da oltre due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati solo 823 (oltre 280 mila in totale).