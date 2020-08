Nel Ragusano

A distanza di cinque giorni da un nuovo caso di Covid19 rilevato a Scicli, nel Ragusano, riguardante una donna, un secondo caso è stato accertato oggi, collegato probabilmente al primo. Lo rende noto il Comune di Scicli aggiungendo che è una persona “che versa in serie condizioni”. Il sindaco Enzo Giannone ha riunito in modo urgente il Coc di protezione civile, tuttora in corso, per valutare le misure urgenti da adottare. Si sta perimetrando il quadro epidemiologico per cercare di circoscrivere la diffusione, mentre i dati vengono trasmessi in tempo reale all’Asp per i tamponi urgenti. Anche per questo motivo continuano a essere attivi e più stringenti i controlli della polizia municipale nelle aree della movida, mentre si sta valutando la sospensione di tutte le manifestazioni estive dei prossimi giorni. L’amministrazione comunale infine ricorda che “usare le mascherine e tenere la distanza di almeno un metro e usare le misure igienico sanitarie è obbligo per tutti”.

Frattanto, allarme covid19 rientrato all’Aeroporto Catania dove ieri pomeriggio era scattato l’allerta a causa di una hostess con la febbre. A rendere nota la vicenda era stata la Sac, società di gestione aeroportuale, che aveva fatto sapere come nel tardo pomeriggio di ieri l’USMAF, Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, avesse attivato la procedura di biocontenimento per un’hostess del volo Ryanair, FR 05517, proveniente da Milano Malpensa delle 17:50.

La procedura era scattata su richiesta da parte del comandante in seguito al manifestarsi di forte mal di testa e febbre. La donna, dopo l’intervento sotto bordo dell’unità di primo soccorso gestita dalla Ontario Srl, è stata trasportata dai medici USMAF all’interno della sala arrivi extra Schengen dell’Aeroporto di Catania, uno dei tre aeroporti sanitari del Paese, dove è stata sottoposta a controlli ulteriori. Successivamente, è stata portata dalla Croce Rossa su mezzo in alto biocontenimento del Ministero della Salute, all’ospedale Garibaldi centro per altri accertamenti.

L’assistente di volo era stata sottoposta a test sierologico, risultato negativo ed è ricoverata in osservazione, in attesa dell’esito del tampone che arriverà oggi. SAC aveva immediatamente avviato la sanificazione delle aree all’interno delle quali è transitata la donna. Anche l’aeromobile è stato sanificato.