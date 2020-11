Sono 1.306 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.963 tamponi effettuati; 48 i decessi, che portano il totale a 1.275.

Con i nuovi casi salgono a 38.199 gli attuali positivi con un incremento di 286. Di questi 1.844 sono i ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri: 1.601 in regime ordinario e 243 in terapia intensiva stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare sono 36.335. I guariti sono 972.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 313, Catania 342, Messina 160, Ragusa 79, Trapani 158, Siracusa 95, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20.

Intanto i ricercatori calcolano il picco dei contagi e l’arrivo della curva discendente. Ormai è una questione di giorni: fra il 26 e il 27 novembre la curva dell’epidemia di Covid19 dovrebbe raggiungere il picco e finalmente cominciare a piegarsi verso il basso. Non sarà però una strada in discesa perché i casi continuano a essere numerosi e, sebbene potrebbero ridursi della metà per Natale, richiederanno la massima attenzione soprattutto non si dovrà abbassare la guardia.

Anche i dati del ministero della Salute indicano la progressiva riduzione del numero dei casi, anche se oggi, a 11 mesi dall’inizio dell’emergenza, l’Italia ha superato la soglia delle 50.000 vittime (50.453), con un incremento di 630 rispetto al giorno precedente. Sono 22.930 i nuovi casi di nuovo coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24ore, circa 5.400 meno del giorno precedente, che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 1.431.795.

Anche i dati delle regioni continuano a mostrare realtà diversificate, con la Lombardia che si conferma ancora al primo posto per numero dei casi (5.289), seguita a distanza da Veneto (2.540). Emilia Romagna (2.347) e Lazio (2.341).

Per la fine di questa settimana il numero complessivo dei casi dovrebbe passare dagli attuali 796.849 a circa 830.000 casi positivi. Un numero che potrebbe dimezzarsi per Natale, anche se il numero resterà comunque molto alto e richiederà la massima attenzione. I calcoli indicano inoltre che è stato raggiunto il picco delle ospedalizzazioni, con un totale di oltre 38.200 ricoveri compresi quelli nelle unità di terapia intensiva. Queste ultime potranno invece raggiungere il picco nei prossimi tre-cinque giorni per poi iniziare a scendere.