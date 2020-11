Sono 1.249 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.712 tamponi effettuati; 41 i decessi, che portano il totale a 1227.

Con i nuovi casi salgono a 37.913 gli attuali positivi con un incremento di 751. Di questi 1.847 sono i ricoverati, 9 in più di ieri: 1.604 in regime ordinario (7 in più) mentre 243 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 36.066. I guariti sono 457.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 434, Palermo 413, Ragusa 160, Siracusa 101, Messina 45, Caltanissetta 44, Enna 34, Trapani 14, Agrigento 4.

Su base settimanale, invece, il report chiuso alla giornata di ieri (domenica 22) diche che in Sicilia si superano i 35mila attuali positivi al covid19 e nel corso della settimana appena finita si toccano due record: quello dei decessi e quello delle guarigioni. Due record di segno opposto che sono accompagnati da un incremento dei contagi che non rappresenta, però, il vero picco anche per effetto del repentino calo dei tamponi nel fine settimane, questa volta più marcato degli altri week-end.

Sette i punti di analisi rilevanti. In primo luogo nella settimana appena conclusa i nuovi positivi sono 11597, valore più elevato dall’inizio dei controlli (il 13% in più rispetto alla settimana precedente, quando però l’incremento era stato del 21,9%). I tamponi positivi sono pari al 17,6% dei tamponi totali effettuati nella settimana (la settimana precedente erano il 16,2%) ma va rilevato come la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati nell’arco della pandemia è pari al 6% (la settimana precedente 5,1%). Il numero degli attuali positivi raggiunge la cifra di 37162, 8355 in più rispetto alla settimana precedente.

Sul fronte dei ricoverati sono 1838, di cui 241 in terapia intensiva come recita anche il rapporto di ieri sera ma rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 145 unità delle quali 24 in più sono i ricoverati in terapia intensiva.

Il numero dei guariti (14781) è cresciuto di 2952 unità rispetto alla settimana precedente, il numero più elevato registrato in una settimana dall’inizio della pandemia. I ricoverati rappresentano il 4,9% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,6%). La settimana scorsa erano il 5,9% (in terapia intensiva lo 0,8%).

La percentuale dei guariti sul totale dei positivi è pari al 27,8% (domenica scorsa era pari al 28,5%).

Purtroppo si registra anche il record di decessi. Il numero dei deceduti, pari a 1186, è aumentato di 290 unità rispetto alla settimana precedente (il numero di decessi settimanali più elevato dall’inizio della pandemia). Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,2% e non mostra variazioni.