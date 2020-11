Diversi decessi all'istituto geriatrico siciliano

E’ sempre più grave la situazione all’interno della Rsa di Palermo Sereni Orizzonti. L’allarme viene lanciato ancora una volta dai sindacati che denunciano una situazione “fuori controllo” a causa di diversi casi di Covid-19. I sindacati lanciano un appello alle autorità sanitaria al fine di prendere in mano una situazione che sembra essere sfuggita di mano.

“All’istituto geriatrico siciliano di Palermo la situazione è fuori controllo per diversi casi di contagio da Coronavirus fra pazienti e lavoratori. L’Asp e l’assessorato alla Salute devono immediatamente mettere in sicurezza la struttura”. L’appello parte dal coordinatore provinciale per la Sanità privata della Cisl Fp Palermo Trapani, Rosario Lo Piccolo, che da giorni sollecita l’intervento dell’Asp e dell’assessorato alla Salute per fronteggiare quest’emergenza sanitaria e umanitaria.

“Nonostante un’evidente situazione di alta criticità – aggiunge Lo Piccolo – a oggi non si registrano miglioramenti, anzi peggioramenti. Si sono verificati decessi fra gli ospiti dell’istituto geriatrico siciliano, mancano gli infermieri, molti fra gli Oss si sono ammalati e quelli che sono rimasti sono costretti a turni massacranti”.

La direzione della Sereni orizzonti ha fatto sapere al sindacato che si sta facendo di tutto per reperire il personale necessario ma “che questa ricerca non ha al momento portato alcun frutto”. “Abbiamo appreso – continua Lo Piccolo – che alcuni pazienti positivi al Covid19, per la loro particolare situazione, sarebbero stati portati in alcuni Pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Questa drammatica situazione sembra non potere essere gestita dalla Direzione della Sereni Orizzonti, che infatti ha chiesto aiuto alla Protezione civile, all’Asp e alle istituzioni”.

La Cisl Fp in una nota ufficiale mandata ai vertici dell’Asp provinciale e all’assessorato alla Salute, chiede che immediatamente siano trasferiti tutti i pazienti positivi nelle strutture sanitarie adatte e si provveda alla sanificazione di tutta l’azienda per renderla nuovamente sicura. “Finché siamo in tempo, evitiamo che all’istituto geriatrico siciliano avvenga una catastrofe” chiosa provinciale per la Sanità privata della Cisl Fp Palermo Trapani.