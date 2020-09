Si attende l'esito del tampone

Si attende esito tampone per il dipendente del Polo Tecnico in via Ausonia a Palermo risultato positivo al sierologico. Tutto il personale è in smart-working fino a lunedì, mentre tutti coloro che hanno avuto contatti col positivo saranno in smart-working in ogni caso per due settimane.

Domattina è prevista la sanificazione di tutto il polo tecnico, non solo dei due piani frequentati dal dipendente positivo al test sierologico.

Un caso Covid-19 è stato comunicato stamattina al Comune da parte di un dipendente del Polo Tecnico di via Ausonia a Palermo che è risultato ieri positivo al test sierologico.

Il dipendente è ora in attesa dell’esito del tampone.

Poiché lo stesso lavoratore era stato in servizio fino a venerdì l’Assessore all’Edilizia e alle Manutenzioni Maria Prestigiacomo ha chiesto al datore di lavoro, il capoarea Nicola Di Bartolomeo, di procedere alla evacuazione dell’intero edificio, adottando i provvedimenti necessari ad effettuare i test per i lavoratori ed allo stesso tempo garantire i servizi minimi alla cittadinanza.

Al Polo Tecnico c’è tutto lo staff che sta coordinando le operazioni per il disinnesco della bomba trovato al porto di Palermo.

Il dirigente dell’area tecnica della Rigenerazione Urbana ha comunicato che “a causa di un sospetto caso di Covid 19, gli uffici del Polo Tecnico resteranno chiusi fino a data da destinarsi”.

La riapertura degli uffici verrà comunicata “non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza”.