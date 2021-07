Stop alle vaccinazioni alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. L’hub vaccinale sospende le somministrazioni a causa dell’emergenza caldo.

Vaccini sono fino alle 11 del mattino e dopo le 20

Con una nota del Commissario straordinario Covid19 Renato Costa, in applicazione dell’allerta ondate di calore emanato dalla Protezione civile per tutte le strutture pubbliche, da oggi il centro vaccinale della Fiera del Mediterraneo ha sospeso la somministrazione die vaccini alle 11 e riprenderà solo dolo le 20. Un provvedimento che avrà valore anche domani e fino a cessata emergenza caldo e all’emanazione di nuove disposizioni

In particolare il padiglione 20 funziona solo dalle 8 e fino alle 11 del mattino con ultimo ingresso alle 10 poi sospende la propria attività. Il padiglione 20 A invece, funziona dalle 8 alle 11 e dalle 20 alle 24 con ultimo ingresso consentito alle ore 23

Sospesa anche l’attività di esecuzione dei tamponi

Anche per quel che riguarda i tamponi questi possono essere fatti solo in modalità drive in esclusivamente dalle 8 alle 11 del mattino con ultimo ingresso consentito ai cancelli alle ore 10, poi si chiude.

Prenotati rimandati a casa

Chi aveva un vaccino prenotato per un orario diverso è stato rispedito a casa già oggi e dovrà effettuare una nuova prenotazione per quanto riguarda la prima dose mentre sarà invitato con un nuovo appuntamento per chi attende la somministrazione della seconda dose.

Provvedimenti legati all’emergenza caldo

La decisione è stata assunta per effetto dell’allerta ondate di calore e per l’invito della protezione civile rivolto a tutte le strutture pubbliche a sospendere tutte le attività nelle ore più calde. I locali della Fiera del Mediterraneo non sono dotati di aria condizionata e gli operatori lavorano solo con dei ventilatori. Diversa la situazione per chi lavora ai drive in con tutte protettive e sotto tendoni e tensostrutture.

Torna alla memoria l’inadeguatezza dei contatori elettrici

Una vicenda che fa tornare alla memoria i primi giorni della nuova struttura quando andava via la corrente elettrica per l’inadeguatezza dei contatori per la fornitura dell’energia. Anche stavolta sembra non si sia pensato per tempo a dotare la struttura di opportuni impianti di condizionamento che avrebbero evitato un simile stop

Disservizio che si aggiunge a quelli avvenuti in aeroporto

Un disservizio che si aggiunge a quanto accaduto in aeroporto a Palermo dove 180 passeggeri arrivati stanotte da Santorini in Grecia non hanno potuto rispettare l’obbligo di sottoporsi a tampone perché il centro test covid19 era chiuso