L’edificio del Cres di Monreale ospiterà la sede palermitana del Cefpas. Lo ha deciso la Giunta Musumeci che ha destinato cinque milioni di euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dell’edificio di via Regione Siciliana chiuso da più di 20 anni. Ospiterà il Centro per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Sicilia. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza che ha inserito il finanziamento nel quadro di un provvedimento più grosso da 120 milioni di euro con il quale vengono finanziati diversi interventi in tutta l’Isola per l’edilizia sanitaria.

“Oggi raccogliamo il felice risultato di un lungo ed impegnativo lavoro – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – Continua a crescere l’entusiasmo per un progetto di crescita e di rilancio della nostra città in cui ognuno è chiamato a contribuire. È dovuto il ringraziamento per l’operato dell’assessore Ruggero Razza che ancora una volta ha mostrato grande attenzione per questo territorio”.

“Con questo ulteriore cospicuo intervento da parte della Regione sul nostro territorio – aggiunge il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia – il Cres tornerà a captare professionalità qualificate e dall’alto valore aggiunto. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza per l’alta considerazione del nostro territorio come d’interesse strategico per l’intera Regione. Finalmente il Cres non sarà più il simbolo di una sconfitta della società civile ma sarà restituito alla collettività, mantenendo la sua identità di polo d’eccellenza”.

I dettagli dell’iniziativa saranno resi noti in seguito dall’assessore Razza. Il Cres nel passato era stato considerato un punto di eccellenza dell’informatica dove si erano formate generazioni di giovani grazie alla preparazione di professionisti di altissimo livello.