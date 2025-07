Dall’ottavo al sesto posto per gradimento dell’azione amministrativa da parte dei cittadini amministrati. Cresce l’apprezzamento per il Presidente della Regione Renato Schifani secondo il sondaggio Governance poll effettuato da Noto Sondaggi per il Sole 24 ore.

La classifica annuale del quotidiano economico italiano vede il presidente della Regione siciliana confermare il gradimento scalando due posizioni ma soprattutto lo vede primatista nella speciale classifica che misura la crescita del consenso dal momento dell’elezioni alla situazione attuale, con una crescita del 14,4% in metà mandato. Di fatto Schifani appena eletto era partito dagli ultimi posti della classifica di Governance Poll, complice il fatto che il suo governo aveva appena iniziato il percorso quando fu redatta la classifica 2023. Poi aveva fatto un balzo di cinque punti percentuali di gradimento in più lo scorso anno, e adesso consolida la propria posizione.

Una classifica dominata dal centrodestra del NordEst

In una classifica ormai fotocopia anno per anno nelle prime posizioni, Schifani che cresce è una delle poche novità. In testa c’è la conferma del primo posto di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, seguito dal governatore veneto Luca Zaia.

La prima novità è rappresentata dal gradino più basso del podio che tocca ad Alberto Cirio. Il Presidente del Piemonte al secondo mandato con il 59% di cittadini che si dicono disposti a rivotarlo in caso di elezioni conquista quella che dal Sole definiscono “la medaglia di bronzo” completando quindi un podio monopolizzato dal centrodestra del Nord.

Il fondo della classifica

Cambia anche il fondo della classifica. Abbandona l’ultimo posto Francesco Acquaroli nelle Marche che raggiunge la maggioranza assoluta del consenso con un 50,5% che gkli vale la dodicesima posizione. La maglia nera tocca, quest’anno al molisano Francesco Roberti, che anche sull’onda dell’indagine per corruzione avviata a febbraio crolla di 13,5 punti percentuali in 12 mesi e si attesta al 44%, mentre a Francesco Rocca, che nel Lazio perde il 10% in due anni, tocca il penultimo posto.

Stabile Occhiuto in Calabria

Nessuno scossone dall’indagine che ha rivelato lui stesso, invece, per Roberto occhiuto, governatore della Calabria, al quinto posto appena sopra Schifani con il 58% di gradimento