La posizione

“Non facciamoci fregare ancora. Che nessuno, di destra, di sinistra o di dove tira il vento, si presenti agli elettori del Sud e della Sicilia senza un serio piano di investimenti, perché la risposta potrebbe essere diversa da quella che si aspettano”. Interviene così sull’ipotesi di elezioni politiche Salvo Fleres, coordinatore nazionale di Siciliani verso la Costituente.

“Siamo stanchi delle chiacchiere e dei proclami, le nostre parole d’ordine sono: lavoro, trasparenza, ambiente e perequazione infrastrutturale prosegue -. Chi ha intenzione di venire a mietere consensi deve spiegarci cosa intende fare in questi campi, ma soprattutto dove pensa di trovare le risorse necessarie, altrimenti è meglio che non si faccia vedere. Di menzogne, di pregiudizi, di elemosine e di vuote promesse non vogliamo più sentirne parlare. Stavolta siamo pronti a fornire ai cittadini del Mezzogiorno e delle Isole un forte strumento politico per reagire energicamente contro chi vuole ancora i nostri voti per impoverirci e per arricchire, ai danni del Sud, altre parti del Paese” conclude Fleres.