La Regione Siciliana, guidata dal presidente Renato Schifani, ha stanziato 100 milioni di euro per contrastare gli effetti del cambiamento climatico su agricoltura e zootecnia. L’isola, infatti, sta affrontando una grave crisi idrica che minaccia la sostenibilità del settore primario. Per discutere delle possibili soluzioni e delle opportunità offerte dalle risorse idriche non convenzionali, l’Università di Palermo ospita oggi, 22 novembre 2024, una giornata di approfondimento.

L’Università di Palermo al centro del dibattito sull’acqua

L’evento, che si terrà presso l’Aula Capitò dell’Edificio 7 del Dipartimento di Ingegneria in viale delle Scienze a Palermo, a partire dalle ore 9, è organizzato dal Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CORISSIA) in collaborazione con la Federazione regionale dei dottori Agronomi e Forestali di Sicilia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della “terza missione” universitaria, volta a contribuire alla soluzione di problemi concreti del territorio, come la sostenibilità dell’approvvigionamento idrico in Sicilia e nelle isole minori.

Il settore agricolo siciliano paga un prezzo alto

Il settore agricolo siciliano ha subito pesanti perdite nell’ultimo anno, sia in termini di produzione effettiva che di prospettive future. La scarsità d’acqua rappresenta una minaccia crescente per la sopravvivenza delle aziende agricole e zootecniche, rendendo necessario l’intervento delle istituzioni e la ricerca di soluzioni innovative.

Risorse idriche non convenzionali al centro del dibattito

La giornata di studio si concentrerà sulle risorse idriche non convenzionali a supporto del sistema agricolo siciliano. Tra i temi affrontati, il contributo degli impianti di dissalazione per fronteggiare l’emergenza idrica, gli aspetti agronomici legati all’impiego di acque salmastre, i processi e le tecnologie di dissalazione, il riuso delle acque reflue, le tecnologie correlate e le possibili integrazioni in un’ottica di economia circolare, gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, le implementazioni correnti e le prospettive future.

Un dialogo tra esperti per trovare soluzioni concrete

L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro e dialogo tra tutti gli stakeholder coinvolti nella gestione delle risorse idriche: esperti del mondo della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti dell’industria, delle istituzioni e gli operatori del settore agricolo. L’obiettivo è quello di condividere conoscenze ed esperienze per individuare soluzioni concrete e innovative per garantire un futuro sostenibile all’agricoltura siciliana.