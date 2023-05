Crolla parte dell’intonaco dal tetto di una classe nella scuola Luigi Pirandello succursale del istituto comprensivo Rosario Livatino in cortile Giallombardo a Ficarazzi. Nel crollo un alunno è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato all’ospedale dei Bambini. Nel pomeriggio è stato dimesso. Più paura che escoriazioni.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona del crollo e vietato l’ingresso in un piano della scuola. I carabinieri della compagnia di Ficarazzi hanno sequestrato la classe.

“Avevo fatto una ricognizione ad aprile nelle scuole – dice il sindaco Giovanni Giallombardo – Nessuno mi aveva segnalato criticità nei plessi scolastici. Forse le forti piogge di questi giorni hanno creato qualche infiltrazione che ha provocato il crollo. Adesso sto cercando di reperire la documentazione delle ultime manutenzioni eseguite nella scuola”.

Chiarezza sull’accaduto

I consiglieri d’opposizione chiedono chiarezza su quanto successo. “A nome dei consiglieri comunali di minoranza Paolo Francesco Martorana, Salvo Bisconti, Giusy Martorana, Fabiana Guglielmo e Marinella Curvato porgiamo un augurio di pronta guarigione allo studente rimasto vittima suo malgrado del distacco dell’intonaco del tetto del plesso Luigi Pirandello – dicono i consiglieri – Nelle prossime ore chiederemo agli uffici tecnici di potere visionare i luoghi teatro del sinistro al fine di rendere alla cittadinanza una informazione oggettiva tenuto conto della potenziale gravità dell’accaduto”.

Il cedimento in una scuola di Siracusa

Nei giorni scorsi una storia simile in una scuola di Siracusa. Un cedimento si è verificato nel plesso di via Torino dell’istituto comprensivo Karol Wojtyla di Siracusa. Un incidente, svelato dal Comitato scuole sicure, che è avvenuto nei giorni scorsi con il crollo di una parte di un soffitto, per fortuna non si sono state conseguenze per gli alunni e per il personale scolastico.

Doppi turni per gli studenti

Per ragioni di sicurezza, la dirigenza ha disposto i doppi turni per le classi, in attesa degli interventi per la messa in sicurezza della parte che ha subito il cedimento. Secondo le informazioni apprese dallo stesso Comitato, la fortuna ha voluto che il crollo sia avvenuto nelle ore notturne, altrimenti lo scenario avrebbe potuto avere contorni inimmaginabili.