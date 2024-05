All’istituto Castronovo di Bagheria, intervento dei vigili del fuoco

Crollano calcinacci nella scuola Castronovo di Bagheria. Parte di una parete esterna è finita sulle scale che si affacciano sul campetto sportivo. A scoprire quanto successo il personale della scuola dopo il ponte del primo maggio. Sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici comunali per effettuare un sopralluogo e mettere in sicurezza il plesso scolastico.

La nota

“L’amministrazione comunale, con il dirigente dei Lavori pubblici, e l’assessore comunale è intervenuta – si legge in una nota -. I bambini sono stati fatti entrare a scuola solo dopo il sopralluogo dei tecnici che hanno confermato che all’interno dell’edificio non c’è alcun problema di sicurezza e ciò al fine di tranquillizzare i genitori ed il personale scolastico. L’amministrazione comunale, in ogni caso, assicura che tutte le misure necessarie per la sicurezza sono state adottate e che al momento non vi è pericolo alcuno. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e si sono messi al lavoro per valutare l’entità dei danni e stabilire le cause del crollo. Le attività didattiche potranno continuare perché l’area non è tra quelle frequentate dai piccoli alunni ed è stata messa in sicurezza”.

“La sicurezza degli studenti e del personale docente – prosegue la nota – è la massima priorità per questo i tecnici comunali sono intervenuti tempestivamente per garantire che fossero al sicuro e per avviare, per quanto di competenza le indagini necessarie per comprendere le cause di questo distaccamento di intonaco. Il Comune continuerà a lavorare in stretta collaborazione con le autorità competenti e la dirigenza scolastica e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena disponibili”.

Paura nell’area del Tribunale, crollano calcinacci dal palazzo ex Eas

Paura al Tribunale di Palermo. a finenovembre crollò parte di una facciata da un edificio, l’ex palazzo Eas, di via Impallomeni. Il palazzo in questione ha ospitato anche la sede del Tribunale del lavoro di Palermo. Il crollo è avvenuto in particolare nei pressi dell’ingresso per i visitatori del palazzo di giustizia. Per fortuna, non risultano feriti in seguito all’accaduto, visto anche l’orario notturno in cui è avvenuto il fatto. Di giorno, la strada è invece popolata da tecnici, giuristi ed avvocati che frequentano il Tribunale.