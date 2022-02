Il gruppo consiliare "Avanti Insieme" chiede notizie sui fondi regionali

Peggiora la situazione a Cruillas, quartiere della VI Circoscrizione di Palermo. L’area è interessata, a livello sotterraneo, dalla presenza del canale Mortillaro. Un torrente che si interseca anche con il raccordo di viale Regione Siciliana, dove sono stati eseguiti dei lavori ad hoc. Interventi che si dovevano estendere anche sull’area periferica del capoluogo siciliano, ma ad oggi non hanno avuto esecuzione.

Cruillas: la vicenda del canale Mortillaro

La strada, arteria fondamentale della zona, è chiusa dal marzo 2019 per motivi di sicurezza. Cinque mesi dopo, la Regione Siciliana aveva messo a disposizione una cifra di 1,2 milioni di euro per la ricostruzione del solaio del canale Mortillaro. Un elemento ribadito anche nell’accordo istituzionale sottoscritto dalla Giunta Comunale il 4 febbraio 2020, in cui si approvava la demolizione e la ricostruzione della struttura.

Ma, fino ad oggi, sull’area non è stato eseguito alcun intervento, anzi. Il consigliere di Avanti Insieme Massimo Giaconia, a novembre 2021, lanciò l’allarme sulla possibilità che i fondi destinati alla realizzazione dell’opera venissero destinati ad altro utilizzo e quindi andassero persi. Concetto ribadito anche in una missiva che l’esponente comunale ha inoltrato agli organi regionali proprio in quei giorni.

“Canale Mortillaro? Ad oggi nessuna risposta”

Una situazione rappresentata nuovamente dal consigliere comunale di Avanti Insieme, di concerto con il consigliere di circoscrizione Roberto Li Muli. Attraverso una nota ufficiale, gli esponenti hanno reiterato la richiesta di chiarimenti in merito ai fondi regionali destinati alla messa in sicurezza. Soldi di cui non si hanno più notizie, procrastinando così l’iter degli interventi.

“Abbiamo inviato una nota agli assessori regionali competenti, nonchè al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, per reiterare i contenuti della nostra nota del novembre 2021. Atto con il quale abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla reale situazione del finanziamento per le opere di smantellamento e di ricostruzione della copertura del Canale Mortillaro (Cruillas). Abbiamo ritenuto opportuno e urgente il reitero. Ciò considerato che, ad oggi nessun intervento ha avuto esecuzione, né tantomeno è pervenuta alcuna risposta da parte della Regione Siciliana alla nostra richiesta di chiarimenti”.

“Le condizioni sono peggiorate”

Stasi che, inevitabilmente, ha provocato un rinvio dei lavori da effettuare su Cruillas. Fatto che, come rappresentato da Massimo Giaconia e Roberto Li Muli, ha provocato un peggioramento delle condizioni del canale Mortillaro. “Nel frattempo, le condizioni della copertura del canale, che nel corso degli anni è diventata arteria fondamentale per il quartiere, sono notevolmente peggiorate: in diversi tratti le parti in ferro della soletta è fuoriuscita, e le crepe sono sempre più numerose e diffuse lungo la copertura. Una situazione a dir poco drammatica, che potrebbe da un momento all’altro ulteriormente degenerare, con probabili conseguenze per l’incolumità pubblica e privata, in particolare quella dei residenti e dell’utenza della vicina scuola primaria “Salerno”, che quotidianamente la percorrono a piedi.

“Che fine hanno fatto i fondi regionali?”

Gli esponenti di Avanti Insieme chiedono così novità in merito allo stanziamento dei fondi regionali. Con ciò esprimendo una certa preoccupazione in merito alla voci che vorrebbero un reindirizzamento delle risorse verso altre voci di bilancio.

“Se questa notizia dovesse essere confermata, sarebbe una vera beffa per i circa ventimila abitanti del quartiere Cruillas. Residenti che da tantissimi anni attendono le opere di messa in sicurezza del canale. Per questo motivo, chiediamo agli assessori regionali, garanzie sul mantenimento del finanziamento, nonché il massimo impegno sull’avvio delle opere di vitale importanza per il territorio in questione. Al Sindaco e all’Assessora Maria Prestigiacomo, invece, chiediamo impegno nell’individuare risorse extra comunali per finanziare le opere nel caso in cui la Regione dovesse continuare a dare forfait”.