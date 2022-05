Dal prossimo anno accademico 2022/2023

Con la firma dei ministri della Salute e dell’Università, Speranza e Messa si è concluso l’iter che consentirà l’avvio della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative già dal prossimo Anno Accademico 2022-2023.

Il risultato ha visto impegnati i ministeri della Salute e dell’Università nella definizione dei percorsi didattici e dei requisiti organizzativi delle nuove Scuole di Specializzazione, a seguito dell’approvazione della legge di istituzione della Scuola avvenuta il 17 luglio 2020.

Questo è il commento del parlamentare Giorgio Trizzino “Un percorso impegnativo che ha coinvolto la politica, l’Università e gli esperti che hanno costruito passo dopo passo, questo splendido risultato. Dal prossimo anno gli specializzandi in Medicina e Cure Palliative inizieranno la loro frequenza in ospedale, negli Hospice e nelle reti domiciliari. Una risposta importante per il contrasto della sofferenza alla fine della vita. Tra quattro anni anche in Italia ci saranno i primi specialisti in Medicina e Cure Palliative. Un caro saluto ed un ringraziamento a coloro che hanno contribuito al risultato ed a tutti i professionisti e volontari che ogni giorno accompagnano i malati”.

Elenco delle scuole di specializzazione ed accesso medici

Area Medica

Classe della Medicina clinica generale e specialistica

Medicina interna

Medicina d’emergenza-urgenza

Geriatria

Medicina dello sport e dell’esercizio fisico

Medicina termale

Oncologia medica

Medicina di comunità e delle cure primarie

Allergologia ed Immunologia clinica

Dermatologia e Venereologia

Ematologia

Endocrinologia e malattie del metabolismo

Scienza dell’alimentazione

Malattie dell’apparato digerente

Malattie dell’apparato cardiovascolare

Malattie dell’apparato respiratorio

Malattie Infettive e Tropicali

Nefrologia

Reumatologia

Medicina e Cure Palliative

Classe delle Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento

Neurologia

Neuropsichiatria infantile

Psichiatria

Classe della Medicina clinica dell’età evolutiva

Pediatria

Area chirurgica

Classe delle chirurgie generali e specialistiche

Chirurgia Generale

Chirurgia pediatrica

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Ginecologia ed Ostetricia

Ortopedia e traumatologia

Urologia

Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo

Chirurgia Maxillo-Facciale

Neurochirurgia

Oftalmologia

Otorinolaringoiatria

Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari

Cardiochirurgia

Chirurgia Toracica

Chirurgia Vascolare

Area servizi clinici

Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio

Anatomia Patologica

Microbiologia e Virologia

Patologia Clinica e Biochimica Clinica

Classe della Diagnostica per immagini e radioterapia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Medicina nucleare

Classe dei Servizi clinici specialistici

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore

Audiologia e foniatria

Medicina fisica e riabilitativa

Classe dei Servizi clinici specialistici biomedici

Genetica medica

Farmacologia e Tossicologia Clinica

Classe della Sanità pubblica