Il racconto di Rita Giammaresi

L’autrice palermitana Rita Giammarresi presenterà il suo libro d’esordio “Spyros, il marinaio italiano”, che ripercorre i momenti della ricostruzione della città di Palermo nel dopoguerra. Il romanzo è un omaggio alla memoria del padre dell’autrice che, da narratore, racconta la storia di un uomo che, partito dal nulla, riesce a costruire basi solide per la propria famiglia.

Il libro verrà presentato nel corso di un evento venerdì 16 novembre alle 17:30, presso la Sala del Circolo Ufficiali di Palermo in piazza Sant’Oliva. Ad introdurre i lavori il generale Agostino Santini, seguirà il contributo dell’editore Salvo Bonfirraro e dello scrittore Fabio Ceraulo, che dialogheranno insieme all’autrice Rita Giammarresi. A moderare l’incontro sarà il direttore di BlogSicilia Manlio Viola.

Protagonista del romanzo è Giuseppe Giammarresi che, avendo ormai lasciato questo mondo, ripercorre a ritroso la propria vita, dall’infanzia vissuta negli anni ’20 e ’30 nel rione del Capo, storico quartiere di Palermo, allo scoppio della seconda guerra mondiale, quando riceve la chiamata alle armi. Giuseppe, marinaio della Regia Marina Italiana, rimarrà lontano dalla Sicilia per quattro anni, percorrendo tutta l’Italia fino alla città di Pola, dove viene imbarcato su un incrociatore ed inviato in missione con altri cinque compagni verso un promontorio greco chiamato Navarino. In Grecia verrà soprannominato Spyros dalla gente del posto, in cui lascerà parte della sua giovinezza.

Il racconto continua negli anni del dopoguerra, del ritorno in una Palermo da ricostruire , dove il protagonista diventerà un piccolo imprenditore edile e riuscirà a riscattarsi da una vita fatta di rinunce e di stenti. Un libro a metà tra romanzo di formazione e autobiografico, in cui si intrecciano storie diverse e inserito in un contesto storico ben preciso.