La rassegna

Un nuovo e originale itinerario quello che simbolicamente compirà lo scrittore Giovanni Verga per la V° Edizione del Festival Verghiano diretta dal regista Lorenzo Muscoso e prodotto dalla Dreamworld Pictures con i sassi di Matera. Nell’anno più importante per la Cultura Europea, questo percorso in cui Ragusa ne l’espressione diretta, per volontà del Sindaco Peppe Cassì e l’Assessore Ciccio Barone, collegherà il mare ibleo, segna una data storica per quello che è l’identità nazionale.

L’Autore, considerato Padre del Verismo e alto esponente della corrente letteraria, sarà l’anello di congiunzione tra Sicilia, Puglia e Basilicata, Regioni vicine nelle tradizioni e costumi, e in certi casi, anche nel dialetto. Luoghi che si uniscono in quella che è la rappresentazione artistica e collaborazione tra Maestranze, come Germano Martorana, Giuseppina Vivera, Marzio Penna, Adriano Gurrieri, Greta D’Antonio, Bellamorea, Giada Carnemolla, Alessandro Campo, Bidi Folk e Vita che saranno gli interpreti de “La Lupa” e Vito Di Fonzo, Maria di Battista, Raffaele Navarra, Tiziano Carlucci, Amos Mastrogiacomo per “Jeli il Pastore” e ancora Stefania Carulli per “I racconti dell’anima”, nel nome anche di una relazione che legò gli stessi autori siciliani con quelli lucani, nell’ approfondimento di quella che fu la questione meridionale. Spettacoli che si realizzeranno in ambienti scenografici, come i Giardini Iblei (9 agosto) e Il Castello di Donnafugata (17 agosto) a Ragusa, il ponte viadotto della zona archeologica a Gravina in Puglia grazie al Sindaco Alesio Valente, il suggestivo Borgo di Irsina voluto dall’Assessore alla cultura Anna Maria Amenta e al Presidente della Provincia Piero Marrese, scenari che uniranno la componente archeologica con quella artistica, nell’omaggio a Sebastiano Tusa, supporter diretto della Manifestazione.

Iniziativa che promuove una connessione tra Enti, Università, Studiosi, Artisti in un proposito di diffusione congiunta, nel favorire l’interscambio turistico e culturale nei vari ambienti inclusi quello scolastico e all’interno delle carceri. Un partenariato che esalta le città che ne fanno parte e deve l’Ibleo diviene quindi l’epicentro nella rappresentazione dell’Isola in questo contesto di Unione Federale e anche nell’inedita messa in scena prevista su Roma presso il prestigioso Teatro Golden.