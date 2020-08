Dal ponte cadono calcinacci sullo scorrimento veloce, traffico paralizzato

04/08/2020

Traffico paralizzato per ore lungo la strada statale 121 ovvero quella nota come scorrimento veloce Palermo-Agrigento provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Misilmeri, per la caduta di calcinacci da un cavalcavia ubicato al km 250 della statale. Lo rende noto l’Anas che comunica nche come il cavalcavia sia in gestione ad altro gestore stradale e dunque sia stato oggetto di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco. Si sono resi necessari una serie di interventi per imuovere le parti pericolanti che recavano rischi per la circolazione stradale vistoc he esisteva il pericolo che potessero cadere sulle auto in transito. Per le operazioni da parte dei Vigili del fuoco è stato necessario chiudere a singhiozzo la strada nei due sensi di marcia con la conseguente formazione di code Sul posto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco. La chiusura è durata per buona parte del pomeriggio e la circolazione è stata ripristinata poco dopo le 18 ma per smaltire le code createsi è stato necessario altro tempo. Per altri motivi, legati ad un incendio code si sono create, oggi pomeriggio, anche lungo l’autostrada Palermo Catania. A prendere fuoco sono stati alcuni arbusti che si trovano a fianco della sede stradale o fra i guarda rail che separano fra loro le due corsie. Le fiamme hanno riguardato sia un tratto della circonvallazione di Palermo che una parte del raccordo autostradale nei pressi del centro commerciale Forum. La conseguenza è stato il traffico paralizzato per tre quarti d’ora e poi rallentamenti e lunghe code a partire dalle 14,30 dall’ingresso dell‘autostrada A 19 Palermo Catania proprio a causa dell’incendio di alcune steppaglie che sorgono a marginid ella stessa autostrada. Inevitabilmente l’incendio ha avuto ripercussioni sul traffico. Il fumo ha, infatti, invaso la sede stradale abbattendo consistentemente la visibilità e causando il rallentamento di tutte le auto in transito.

