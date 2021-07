Dario Cangialosi è il presidente provinciale della Fism Palermo

Redazione di

10/07/2021

Dario Cangialosi, già presidente regionale, guiderà la Fism (la Federazione Italiana Scuole Materne) palermitana. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo composto da Giusi Albamonte, Nadia Madonia, suor Paolina Mastrandrea e Salvatore Nicolosi. L’elezione a Villa Zito L’elezione si è tenuta ieri (9 luglio), presso Villa Zito – sede della pinacoteca della Fondazione Sicilia – che ha ospitato il congresso provinciale della Fism. 167 scuole dell’infanzia hanno scelto il nuovo direttivo provinciale Sono 167 le scuole dell’infanzia e i servizi educativi della città di Palermo e della provincia che hanno scelto il nuovo direttivo provinciale, rilanciando le linee programmatiche e indicando l’indirizzo strategico per il prossimo quadriennio. Le sfide che aspettano le scuole Saranno sfide importanti quelle che aspettano le scuole. L’emergenza sanitaria e sociale ha modificato la domanda educativa e bisognerà mettere al centro i giovani, ma anche le famiglie perché oggi siamo tutti più fragili e bambini siamo tutti. Si legge nella nota della Fism palermitana: “Sarà una federazione come sempre aperta al dialogo, al confronto, alla collaborazione fattiva, anche in prospettiva, con le future amministrazioni pubbliche, comunali e regionale, che arriveranno. Non ci sarà sviluppo, non ripartiremo se non contrastiamo le diseguaglianze, l’isolamento sociale e la povertà educativa”.

Dario Cangialosi, già presidente regionale, guiderà la Fism (la Federazione Italiana Scuole Materne) palermitana. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo composto da Giusi Albamonte, Nadia Madonia, suor Paolina Mastrandrea e Salvatore Nicolosi.

L’elezione a Villa Zito

L’elezione si è tenuta ieri (9 luglio), presso Villa Zito – sede della pinacoteca della Fondazione Sicilia – che ha ospitato il congresso provinciale della Fism.

167 scuole dell’infanzia hanno scelto il nuovo direttivo provinciale

Sono 167 le scuole dell’infanzia e i servizi educativi della città di Palermo e della provincia che hanno scelto il nuovo direttivo provinciale, rilanciando le linee programmatiche e indicando l’indirizzo strategico per il prossimo quadriennio.

Le sfide che aspettano le scuole

Saranno sfide importanti quelle che aspettano le scuole. L’emergenza sanitaria e sociale ha modificato la domanda educativa e bisognerà mettere al centro i giovani, ma anche le famiglie perché oggi siamo tutti più fragili e bambini siamo tutti.

Si legge nella nota della Fism palermitana: “Sarà una federazione come sempre aperta al dialogo, al confronto, alla collaborazione fattiva, anche in prospettiva, con le future amministrazioni pubbliche, comunali e regionale, che arriveranno. Non ci sarà sviluppo, non ripartiremo se non contrastiamo le diseguaglianze, l’isolamento sociale e la povertà educativa”.