I dati della settimana

Nella settimana dal 10 al 16 ottobre si registra un ulteriore incremento delle nuove infezioni con un’incidenza di nuovi casi pari a 9186 (+3.54%), con un valore cumulativo di 191/100.000 abitanti. Lo dice il bollettino settimanale Dasoe diramato dalla Regione Siciliana.

Dove ci sono più contagi

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (265/100.000 abitanti); a seguire Siracusa (235/100.000) e Trapani (197/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni (280/100.000), tra i 70 e i 79 anni (283/100.000) e tra i 45 e i 59 anni (236/100.000).

Aumentano i ricoveri in Sicilia

Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento. Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati.

I dati dei vaccini

I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 12 al 18 ottobre. Nella fascia d’età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 25,44%, mentre 67.445 bambini, pari al 21,88%, risultano aver completato il ciclo primario. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,80% del target regionale. La percentuale di chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione è pari all’ 89,47%. I vaccinati con terza dose sono 2.766.002 pari al 72,32% degli aventi diritto.

Le dosi consigliate

Dal 13 luglio è stata autorizzata la quarta dose di vaccinazione per gli over 60 anni e gli over 12 anni con elevata fragilità. Il Ministero della Salute ha autorizzato dal 7 settembre la somministrazione della dose booster, con i vaccini m-RNA bivalenti Original/Omicron BA.1, agli over 60, alle persone di elevata fragilità e alle fasce di età over 12 anni in attesa della terza dose includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza.

I vaccini contro le varianti

Dal 23 settembre è consentito l’utilizzo dei vaccini m-RNA per la variante Original/Omicron BA.4-5 per la quarta dose, su richiesta dell’interessato, a tutti i soggetti over 12 anni dei vaccini m-RNA, aggiornati alle varianti BA.1 e BA.4-5, che abbiano ricevuto la terza dose di richiamo da almeno 120 giorni. In Sicilia, dal 1 marzo sono state effettuate 137.561 somministrazioni di quarta dose di cui 129.512 a soggetti over 60.

Il bollettino di ieri

Sono 1.608 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.458 tamponi processati. Ieri i positivi erano 2.071. Il tasso di positività è al 12,9%, in diminuzione rispetto al 14,7% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 20.972 con un aumento di 1.234 casi. I nuovi guariti sono 369, 5 le vittime, che portano il totale a 12.223.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 291, 12 in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 18, tre in meno di ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 400 casi, Catania 325, Messina 267, Siracusa 137, Trapani 193, Ragusa 82, Caltanissetta 85, Agrigento 77, Enna 42.