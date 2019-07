l'opinione di carmelo pullara, presidente di popolari e autonomisti all'ars

L’approvazione dell’articolo 5 del Collegato, secondo cui le stazioni appaltanti saranno tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavoro d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo, permetterà alle piccole e medie imprese di sopravvivere e continuare ad operare nella nostra Regione scongiurando d’essere del tutto annientati dalle grandi imprese.

“Esprimo, pertanto, piena soddisfazione per l’approvazione di tale articolo, perché si riesca a ripartire in tempi celeri alla realizzazione delle opere nella nostra Isola ed al contempo attraverso un sistema di aggiudicazione semplificato e trasparente si limiteranno i ricorsi“.

Lo afferma Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare “Popolari e Autonomisti” all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Le imprese – spiega Pullara – attraverso la quantificazione dell’offerta in base ad un progetto esecutivo potranno contare su parametri certi di realizzazione delle opere sia in termini di celerità che di qualità.

Senza dubbio, questo, rappresenta un ulteriore atto concreto da parte del Governo Regionale a sostegno della piccola e media imprenditoria.

Sempre nella stessa seduta – conclude Pullara – l’approvazione dalla norma che permette di attuare l’accordo Stato-Regione sulle ex Province, permetterà finalmente di liberare le risorse per la messa in sicurezza dei conti e la possibilità di ripartire con gli investimenti affinchè i nuovi enti possano tornare a destinare ingenti risorse per settori primari quali strade, scuole, trasporti e assistenza ai soggetti svantaggiati”.